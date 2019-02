Definido calendário das eleições da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo

Ficou ontem definido o calendário das eleições dos membros da Comissão Eleitoral do Chefe Executivo na reunião da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE). Segundo explicou Song Man Lei, presidente da CAECE, o período de apresentação do boletim de registo do representante que assina o boletim de propositura, por pessoas colectivas, deve ser apresentado junto dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) entre 8 e 23 de Abril, enquanto que a relação dos votantes da pessoa colectiva deverá ser entregue, também nos SAFP, entre 8 de Abril e 7 de Maio. O período de inscrição dos candidatos para a Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo será de 24 de Abril a 7 de Maio, estando as eleições marcadas para 16 de Junho.

Outro assunto debatido na reunião de ontem foi a questão dos dados pessoais dos membros do Colégio Eleitoral do Chefe do Executivo, uma vez que os seus contactos devem ser, por lei, disponibilizados aos candidatos a Chefe do Executivo. “A opinião do Gabinete [de Protecção de Dados Pessoais] é que, de acordo com a lei de protecção dos dados pessoais, devem proteger-se os dados pessoais. Se a comissão não fornece as informações aos candidatos isto quer dizer que eles não conseguem contactar os membros do colégio eleitoral”, disse ontem Song Man Lei, em declarações aos jornalistas, acrescentando que este é um assunto que ainda está a ser discutido. “Não está relacionado com o nome porque, de acordo com o que está previsto na lei, a lista dos membros do colégio eleitoral vai ser publicada. O que estamos a dar consideração é à forma de contacto”, explicou.

Song Man Lei anunciou ainda que, no dia 22 de Março, os SAFP vão realizar uma sessão de esclarecimento sobre a eleição dos membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo. O evento vai realizar-se no Centro de Ciência, entre as 18h30 e as 20h30. Continua sem haver uma data para a eleição do sucessor de Chui Sai On. C.V.N.