Crimes ligados ao sector do jogo aumentaram em 2018

No balanço da criminalidade em Macau durante o ano passado, Wong Sio Chak afirmou que, apesar do aumento de 2% no número de crimes relacionados com o sector do jogo face ao ano anterior, a situação de segurança em Macau não foi afectada. Porém, referiu o secretário para a Segurança, com o desenvolvimento do sector do jogo, no futuro “a situação de segurança em Macau será inevitavelmente mais complexa, agravando-se os riscos”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Durante o ano de 2018, a Polícia Judiciária (PJ) instaurou um total de 1.884 processos crime ligados à actividade do jogo. Este número representa uma subida de 2% face aos processos instaurados pelas autoridades em 2017, disse ontem Wong Sio Chak durante a conferência de imprensa em que foi feito o balanço da criminalidade em Macau. O secretário para a Segurança acrescentou que o desenvolvimento deste sector não trouxe, até agora, consequências negativas para a segurança de Macau. Ainda assim, os riscos de segurança vão agravar-se com o desenvolvimento do sector do jogo e do turismo.

Segundo os números da tutela de Wong Sio Chak, a PJ apresentou ao Ministério Público (MP) um total de 2.192 arguidos por crimes relacionados com o jogo, o que se traduz numa subida ligeira de 1% quando comparado com os 2.171 presentes ao MP no ano de 2017.

Em 2018, foram instaurados 327 processos por crime de sequestro, menos 139 do que em 2017. Desses, 309 tiveram origem na prática de usura, o que também se traduz numa descida de 32,8%. No total, foram instaurados 568 processos por usura, 554 dos quais relacionados com o jogo. Os processos de usura registaram uma subida de 25,9% face a 2017.

Na conferência de imprensa, o secretário justificou o aumento de ocorrências registadas com o facto de a PJ ter desmantelado vários grupos que se dedicavam à prática de usura. “O combate específico que a polícia move, contribui para esse crescimento, o que, a par do controlo eficaz dos comportamentos conducentes a esta tipologia de crimes, impediu que o mesmo evoluísse para crime de sequestro”, indicou o secretário para a Segurança.

O governante disse ainda não se ter registado um aumento da criminalidade grave e violenta. No sector do jogo manteve-se a taxa zero ou “casuística muito baixa” no que toca aos crimes de rapto, homicídio e ofensas graves. No ano passado registaram-se 20 casos de associação criminosa, menos 19 relativamente aos ocorridos em 2017.

De acordo com Wong Sio Chak, “o ajustamento e o desenvolvimento no sector do jogo de Macau não trouxe, até agora, quaisquer consequências negativas para a situação de segurança de Macau”. Contudo, acrescentou o secretário, “embora a situação geral de segurança em Macau em 2018 se mantenha estável, a verdade é que Macau é objectivamente uma cidade com rápido desenvolvimento do sector do jogo e do turismo, em que o número de visitantes continua a aumentar substancialmente, pelo que a situação de segurança de Macau será inevitavelmente mais complexa, agravando-se os riscos de segurança”.

Inspectores têm formação para lidar com casos de abuso sexual de crianças, garante secretário

Em resposta a alguns dos pais de crianças alegadamente vítimas de abusos sexuais no Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes, que referiram ao PONTO FINAL que houve “muitas falhas” no processo, Wong Sio Chak garantiu que os agentes da PJ “têm formação” para comunicar com as crianças em casos de abusos sexuais. “Todos os investigadores criminais são formados, claro que temos de formar de forma continuada especialmente na maneira e técnica de comunicação junto das crianças. Todas essas capacidades vão ser reforçadas”, referiu o secretário para a Segurança. Sobre os vários casos de abusos sexuais, Wong Sio Chak considera que “parte das vítimas quer manter a harmonia da casa e não participa a situação”. A.V