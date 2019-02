Crimes de abuso sexual de crianças aumentaram 50%

Os crimes de abuso sexual de crianças registaram “uma subida notória de 50%” em 2018 face ao ano anterior, adiantou ontem o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak. Dos 104 processos de inquérito relacionados com ofensas entre membros familiares, apenas dois preenchiam os requisitos de crime de “violência doméstica”, informaram as autoridades.

André Vinagre

Em 2017 tinham sido registados 18 crimes de abuso sexual de crianças, em 2018 registaram-se 27, o que representa um aumento de 50%. Os números foram avançados ontem na conferência de imprensa em que Wong Sio Chak fez a contabilidade da totalidade dos crimes registados durante o ano passado. No que diz respeito à violência doméstica, a Polícia Judiciária (PJ) instaurou 104 processos de inquérito relacionados com ofensas entre membros familiares, que resultaram em dois casos com requisitos legais para o crime de violência doméstica. No futuro, “é previsível um agravamento da casuística criminal”, prevê o governante.

No ano transacto, foram registados 27 casos de crime de abuso sexual de crianças, “uma subida notória de 50%” em comparação com o ano de 2017, considerou Wong Sio Chak. Para o secretário, este aumento mostra que são necessárias, “de forma urgente, acções de cooperação entre os serviços competentes, escolas e encarregados de educação para despistar o motivo e reforçar a comunicação, sensibilização e promoção do direito, aumentando a consciência de auto-protecção e os respectivos trabalhos de prevenção e combate”.

Quanto aos crimes de violência doméstica, Wong Sio Chak afirmou que a PJ instaurou 104 processos de inquérito relacionados com ofensas entre membros familiares e que as autoridades ponderaram que dois casos preenchiam os requisitos legais do crime de violência doméstica, remetendo-os depois para o Ministério Público (MP).

CRIMINALIDADE VIOLENTA DIMINUI, CRIMES CONTRA PATRIMÓNIO AUMENTAM

No que toca à criminalidade violenta, foram registados 647 casos em 2018, uma descida de 21,1% face a 2017. Este decréscimo, explicou Wong Sio Chak, deveu-se, sobretudo, à descida dos números dos crimes de sequestro, roubo e violação. Os crimes de sequestro diminuíram em 29,8%, os roubos decresceram 36,1% e as violações foram menos 11,4% do que no ano anterior. Quanto aos crimes de rapto, homicídio e ofensas corporais, “manteve-se uma conjuntura boa de registo nulo ou uma casuística muito baixa”, informou o secretário. Em 2017 registaram-se dois homicídios, sete crimes de ofensas corporais graves e não foram registados raptos.

Nos crimes contra pessoas verificou-se uma descida de 8,5% em comparação com 2017. O crime de sequestro registou um decréscimo de 29,8%, as ofensas simples à integridade física tiveram uma redução de 12,3% e nas injúrias verificou-se uma diminuição na ordem dos 28,6%. Em sentido contrário, os crimes contra o património aumentaram 8,4% em 2018. Os crimes de burla subiram 31,3% e os crimes de usura também aumentaram 26,8%, ao passo que os crimes de roubo e extorsão diminuíram 36,1% e 20,8%, respectivamente, relativamente ao ano de 2017.

A PJ diz ainda que, em 2018, foram detidos 814 imigrantes ilegais, uma descida de 23,3% comparativamente com os 1.061 detidos em 2017. Dos imigrantes ilegais detidos no ano passado, 640 são provenientes do interior da China. Foram ainda registadas 27.570 pessoas em situação de excesso de permanência em Macau, 25.876 das quais eram titulares de documento de viagem do interior da China. Na apresentação dos dados da criminalidade, Wong Sio Chak falou ainda das infracções dos taxistas: o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) totalizou 6.126 autuações a taxistas, um aumento de 11,6% face a 2017, mais de metade das autuações (3.846) tinha a ver com cobrança excessiva.

Em todo o ano de 2018, a polícia de Macau instaurou um total de 14.365 inquéritos criminais. Foram detidos e presentes ao MP um total de 6.218 indivíduos, uma diminuição de 642 pessoas. Segundo explicou o secretário, “esta descida é devido principalmente a uma diminuição da criminalidade violenta, bem como de casos com detenção fora de flagrante delito”.

PREVISTO AUMENTO DA CASUÍSTICA CRIMINAL

Em conclusão, o secretário referiu que “embora se tenha mantido estável e favorável”, a situação de segurança de Macau pode vir a alterar-se devido ao desenvolvimento dos sectores do jogo e do turismo: “É previsível um agravamento da casuística criminal protagonizada por pessoas oriundas do exterior, complicando a situação de segurança de Macau”.

Depois da apresentação dos números, Wong Sio Chak falou ainda sobre a falta de recursos humanos nas forças de segurança e assumiu a falta de pessoal: “Temos falta de recursos humanos, temos um novo posto fronteiriço [na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau] e vamos ter um outro na Flor de Lótus, por isso, vamos precisar de ainda mais recursos humanos”. Além disso, “o número de turistas, que é tão alto, faz com que a pressão aumente”, disse o secretário, acrescentando: “Vamos contratar o pessoal necessário e esperamos que através da tecnologia se possa atenuar as lacunas de pessoal”.