Cardeal Fernando Filoni em Macau para “abençoar” novo campus da USJ

O cardeal Fernando Filoni, prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, desloca-se a Macau no próximo fim-de-semana. A informação foi confirmada ao PONTO FINAL pelo padre jesuíta Luís Sequeira, que adianta que o cardeal chega de Roma para “abençoar”, já na próxima segunda-feira, as novas instalações da Universidade de São José (USJ), na Ilha Verde.

“O cardeal vem numa visita pastoral à Diocese de Macau e particularmente para abençoar o novo campus da Universidade de São José, que foi inaugurado no passado ano lectivo”, conta Luís Sequeira, que integra a Fundação Católica de Ensino Superior Universitário de Macau, órgão supervisor da USJ. De acordo com o sacerdote, antigo superior da Companhia de Jesus em Macau, o cardeal vai presidir à cerimónia de benção das instalações depois de uma missa que terá lugar na segunda-feira, às 10 horas, no auditório da universidade, com a presença do bispo de Macau, Stephen Lee Bun-sang.

Segundo Luís Sequeira, o programa da passagem do cardeal pelo território inclui ainda a celebração de uma missa na Sé de Macau, no próximo domingo, às 18h30, antecedida de um encontro de sacerdotes no Paço Episcopal, a que se seguirá um jantar na Torre de Macau. “Um jantar para o qual estamos já mais de 40 sacerdotes e religiosos confirmados”, adianta o jesuíta. O sacerdote acredita que Fernando Filoni vai também participar numa oração que terá lugar este sábado, na Sé, às 20 horas. “O cardeal Filoni foi delegado da Santa Sé em Hong Kong, creio que há mais de vinte anos. Tem algum conhecimento da situação geral da China”, considera Luís Sequeira, que adianta ainda que, para além do cardeal italiano, de 72 anos, também estará em Macau este fim-de-semana o actual delegado da Santa Sé em Hong Kong, o monsenhor Ante Jozic.

Luís Sequeira, em Macau desde 1976, onde foi ordenado sacerdote em 1982, recorda a passagem de três cardeais pelo território. Visitas de figuras da cúpula da Igreja Católica que acompanhou de perto. De acordo com o jesuíta, Carlo Maria Martini esteve em Macau em 1986. Seguiu-se Jozef Tomko, em 1988, e finalmente Joseph Ratzinger, em 1993, futuro Papa Bento XVI. É do cardeal Maria Martini que Luís Sequeira guarda melhores memórias. “Era jesuíta e o mais eminente. Foi cardeal de Milão. Era perito na Sagrada Escritura e um grande bíblico”.

De Ratzinger, com quem teve um contacto mais breve, o sacerdote recorda uma figura contida. “Era muito mais discreto e introvertido. Era um intelectual, um verdadeiro teólogo. Tinha uma grande assembleia de bispos em Hong Kong e deu um saltinho cá a Macau”. Sílvia Gonçalves