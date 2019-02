Susana e Luke querem trazer boas práticas para Macau com o Curso de Sustentabilidade Urbana

Organizado pela Associação de Pais da Escola Portuguesa (APEP), o Curso de Sustentabilidade Urbana acontece este sábado na Escola Portuguesa de Macau. Susana e Luke Hancock serão os orientadores desta formação que tem por objectivo apresentar práticas sustentáveis em meio urbano.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Sustentabilidade urbana será o tema central de um curso liderado por Susana e Luke Hancock, que terá lugar no próximo sábado na Escola Portuguesa de Macau (EPM). A conselheira espiritual e o ‘life coach’ vão debruçar-se sobre temas como alterações climáticas e o impacto que sobre elas têm a alimentação, a saúde e o meio ambiente, e vão também falar sobre permacultura urbana e de que forma esta solução se pode aplicar em Macau. O evento é organizado pela Associação de Pais da Escola Portuguesa (APEP) e o excedente dos custos de participação será destinado a um Fundo Verde para apoiar a continuação do projecto da horta ecológica na EPM.

Susana Hancock começa por explicar que, no curso, serão abordadas três questões principais. “No primeiro tópico vamos falar sobre ‘climate change’ [alterações climáticas] e porque razão é tão relevante, especialmente para Macau. Neste tópico também abordamos a questão de a sustentabilidade ser tão importante para reduzir o impacto do ‘climate change’ a nível global e a nível local”, adiantou a conselheira espiritual, em declarações ao PONTO FINAL. “Depois falamos de um tópico muito importante que é a alimentação, a saúde e o meio ambiente e de como estes três tópicos estão relacionados e são bastante cruciais quando referimos o ‘climate change’. São três tópicos num módulo em que falamos da existência das grandes corporações que estão a controlar a produção da agricultura e da comida industrial, como é que este controlo está a ser feito nestas corporações e como é que a comida industrial está a afectar negativamente a nossa saúde e o meio ambiente”, explicou Susana Hancock.

O terceiro tema em destaque no Curso de Sustentabilidade Urbana será a permacultura urbana, uma das áreas de especialização de Luke Hancock e definida pelo ‘life coach’ como “olhar para um espaço, uma escola, um edifício, um jardim e perceber como o podemos tornar mais sustentável”. “Queremos perceber como podemos gerir os resíduos. É essencialmente ser-se sustentável na cidade ou em zonas rurais, mas sempre de forma única porque o design é baseado em elementos únicos do sítio, seja ele um pátio ou um arranha-céus”, explica o também co-fundador da empresa Coaching Self Empowerment, juntamente com Susana Hancock. Em Macau, exemplifica o ‘life coach’, este conceito pode ser aplicado através da utilização de espaços como telhados ou varandas para criar pequenas hortas e plantar legumes de pequenas dimensões ou micro-vegetais.

Parte dos custos de participação no curso serão posteriormente geridos pela APEP para a criação de um Fundo Verde. A ideia, explicou Rita Martins, secretária da Mesa da Assembleia Geral da APEP, é que este fundo seja utilizado para dar continuidade ao projecto da horta ecológica, iniciado no ano lectivo passado. “Depois de pagarmos os custos do curso, com os fundos que tivermos disponíveis vamos adjudicar esses fundos para desenvolver o jardim para efeitos da horta ecológica. Existe uma horta ecológica já desde o ano passado e tem espaço para ser desenvolvida”, explicou a responsável e uma das dinamizadoras do Curso de Sustentabilidade Urbana.