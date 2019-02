Miles Glendinning: “Macau está a tornar-se cada vez menos o contrário de Hong Kong”

Miles Glendinning, professor arquitecto da Universidade de Edimburgo, na Escócia, esteve em Macau para falar sobre habitação em massa. Ao PONTO FINAL, o escocês fez a comparação com Hong Kong e disse que em Macau ainda “há muito menos habitação em massa”, mas que está a tornar-se “cada vez menos o contrário” da região vizinha.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“Habitação em Massa: Arquitectura Moderna e o Poder do Estado, uma História Global” é o nome da palestra que Miles Glendinning apresentou ontem na Fundação Rui Cunha. Ao PONTO FINAL, antes da palestra, o arquitecto e professor da Universidade de Edimburgo explicou que a realidade de Macau está a mudar com o surgimento de novas habitações sociais.

“O professor Miles Glendinning é professor na Universidade de Edimburgo, ele é especialista nesta área de habitação em massa”, começou por explicar Tiago Rebocho, moderador da palestra. Este “é um assunto que está intimamente ligado com o modernismo, o movimento moderno tenta responder às necessidades de habitação. A meio do séc. XX são desenvolvidas novas técnicas para dar resposta a essa necessidade”, completou.

O arquitecto escocês definiu a palestra como “uma visão global da história da habitação em massa por todo o mundo”. “Não há nenhum ponto fulcral porque este é um movimento muito diverso. As pessoas acham que a habitação em massa é igual em todo o mundo, mas, na verdade, é muito diferente em várias zonas do mundo e em diferentes períodos”, afirmou.

A palestra dada em Macau focou-se nos resultados da sua investigação, iniciada há dez anos, na área de habitação em massa. O programa tem dois focos: o Estado moderno e a arquitectura moderna neste tipo de habitação. A habitação em massa, sublinhou Tiago Rebocho, tem várias tipologias. Com a palestra, Miles Glendinning quis fazer uma “análise das várias tipologias de habitação em massa que se viveram desde o início do séc. XX, maioritariamente até aos dias de hoje, o que é que mudou, que tipologias existem, porque existem inúmeras no mundo inteiro, são todas diferentes, apesar de o fundamento ser o mesmo, há muitas tipologias”, explicou o moderador.

O director do Scottish Centre for Conservation Studies e professor de conservação arquitectónica na Universidade de Edimburgo admite não conhecer bem a realidade de Macau, mas diz já ter percebido que “antes não havia habitação social e que agora está a aumentar”. “A minha grande experiência é em Hong Kong. De momento, em Macau, há muito menos habitação em massa [em comparação com Hong Kong]”, referiu, acrescentando que em Macau, “nas gerações anteriores, havia um estilo muito português e não havia uma grande agência governamental a organizar as coisas”. Ao passo que em Hong Kong “já era tudo por departamentos do Governo”. “Obviamente que Macau está a tornar-se cada vez mais assim. Macau está a tornar-se menos o contrário de Hong Kong, como era dantes”, afirmou.

A palestra foi organizada pelo Centro Docomomo Macau e, para Tiago Rebocho, este foi um “convite natural”, já que, para além de Miles Glendinning ser o “maior especialista da área”, é ainda o presidente da Docomomo Escócia. “Vir a Macau pareceu-me uma boa oportunidade para falar sobre o projecto”, acrescentou o arquitecto convidado.