Interceptadas 3050 pessoas por troca ilegal de dinheiro em 2018

Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, adiantou ontem que, durante o ano de 2018, foram interceptadas pelas autoridades 3050 pessoas envolvidas em actividades de troca ilegal de dinheiro. Todos foram expulsos de Macau, referiu ontem Wong Sio Chak, citado por uma nota divulgada pelo Governo. Destas, 2269 foram ainda proibidas de entrar novamente em Macau.

O secretário mostrou-se preocupado com as actividades de troca de dinheiro. Wong Sio Chak revelou que esta prática tem causado muitos problemas, tais como crimes de roubo, burla, entre outros, e acrescentou que recentemente implicou ainda um caso de homicídio. O governante garantiu que a Polícia Judiciária (PJ) e o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), desde Outubro do ano passado, têm efectuado um grande número de acções de inspecção e intercepção no sentido de contribuir para uma maior prevenção e combate.

Na mesma ocasião, Wong Sio Chak disse ainda que os trabalhos de mudança do Posto Fronteiriço da Flor de Lótus para a ilha de Hengqin apresentam muitos desafios, sendo que é preciso resolver várias questões. O responsável adiantou que, de acordo com o plano, a primeira fase estará concluída no final deste ano. Macau criou quatro grupos distintos de trabalho para tratar das áreas abrangentes, como a passagem fronteiriça, as questões jurídicas, a construção e assuntos genéricos. Sobre este tema, o secretário disse que estão ainda por confirmar muitos dos assuntos abrangidos na mudança e por isso ainda não podem ser divulgados.

Após a mudança, este posto fronteiriço vai aplicar o modelo de “Inspecção Fronteiriça Integral”, com o objectivo de permitir aos cidadãos de ambos os territórios gozarem de um modelo mais conveniente de passagem fronteiriça, lê-se no comunicado. A.V.