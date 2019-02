Desmantelada rede de agiotagem que operava em Macau

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma rede de agiotagem que operava em Macau há cerca de três anos. Na operação foram detidas, no total, 71 pessoas, anunciou a PJ através de um comunicado divulgado ontem. A operação policial, que aconteceu no passado sábado, envolveu 210 inspectores da PJ.

A PJ deteve 71 pessoas, incluindo 16 residentes de Macau, dos quais cinco eram membros fulcrais da organização criminosa e três eram funcionários de uma sala VIP de um casino. O casino em causa não é referido pela polícia.

A investigação, diz a PJ, descobriu que os membros desta rede estavam divididos em diferentes grupos que eram responsáveis por diferentes tarefas, incluindo o recrutamento de jogadores a quem emprestar dinheiro, contabilidade e detenções ilegais. A rede fazia uso da sala VIP do casino para esconder as notas de dívida e gerir os fundos. Esta rede terá arrendado três escritórios para questões administrativas e para treino dos membros. Desde Março de 2016 até Dezembro do ano passado, os empréstimos desta rede totalizaram 108 milhões de dólares de Hong Kong e os lucros terão sido de mais de 32 milhões de dólares de Hong Kong.

Segundo a PJ, logo em Novembro de 2016, as autoridades de Macau obtiveram informações de que havia uma rede criminosa do interior da China a actuar nos casinos de Macau. No passado sábado, a PJ agiu quando soube que o cabecilha e outros membros-chave da organização estavam reunidos num dos escritórios. Na altura, foram detidas 28 pessoas. No mesmo dia a PJ actuou em outras zonas de Macau, tendo feito mais 43 detidos. A investigação envolveu 210 inspectores da PJ. Os 71 detidos estão acusados dos crimes de associação ou sociedade secreta, usura para jogo e branqueamento de capitais. A.V.