Concluído processo disciplinar do Costa Nunes: educadora despedida, directora advertida

Terminou com a rescisão do contrato da educadora e uma advertência à directora, o processo disciplinar do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes. No fim, a direcção da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM) decidiu não avançar com uma acusação contra ambas as funcionárias, apesar do advogado ter considerado existir matéria de facto para o fazer.

A Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM) decidiu despedir a educadora e advertir a directora do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes como consequência do processo disciplinar levantado na sequência do caso de alegados abusos sexuais de crianças. A informação foi ontem revelada ao PONTO FINAL por Miguel de Senna Fernandes, presidente da APIM, entidade tutelar do infantário, após ambas as funcionárias terem sido notificadas da decisão. Para a educadora, afastada da escola desde Maio do ano passado, trata-se da sanção mais pesada em que incorria, enquanto que à directora, que se manteve sempre em funções, foi aplicada a pena mais leve. No final, a direcção da APIM optou por não deduzir nenhuma acusação contra as funcionárias para não arrastar ainda mais o processo.

“Já foram notificadas. O contrato da educadora vai ser rescindido e a directora foi alvo de uma advertência. Foram ambas notificadas por escrito. A partir de 1 de Março está rescindido o contrato”, revelou ontem Miguel de Senna Fernandes, em declarações ao PONTO FINAL. Como havia explicado em Agosto, quando confirmou a este jornal que a APIM tinha decidido avançar com uma acusação contra ambas as funcionárias, o também advogado voltou ontem a reiterar que a directora e a educadora se encontravam em “situações completamente diferentes”. “Entendemos que a própria acusação da directora se colocava num plano completamente diferente e, naturalmente, os próprios efeitos eram outros. Não assumia a gravidade como foi a falta que foi da educadora e tudo isto pesou”, explicou Senna Fernandes.

Numa reunião com os pais, na altura em que as queixas vieram a público, uma mãe revelou ter dito a esta educadora, em Outubro de 2017, que suspeitava que a sua filha tivesse sido abusada. Em Fevereiro de 2018, outro pai levou uma situação semelhante à mesma professora. Em ambos os casos, a funcionária não reportou imediatamente as denúncias dos encarregados de educação à direcção da escola, algo que viria apenas a fazer a 24 de Abril de 2018. A primeira queixa-crime foi apresentada na Polícia Judiciária a 8 de Maio pelos pais.

Miguel de Senna Fernandes não quis confirmar se foi o facto de a educadora ter tido conhecimento das primeiras suspeitas dos pais seis meses antes de levar o caso à directora da escola que levou a que a sua sanção fosse significativamente mais pesada. Contudo, manteve que, em causa, estava a confiança na professora. “Chegamos à conclusão que, no fundo, estava em causa a confiança que se deve ter em relação à educadora. Então resolvemos comunicar a nossa decisão de terminarmos logo o contrato”, disse o presidente da APIM. “Está em causa a confiança dos pais. Os pais passaram a não confiar na educadora. Olhamos para o processo e vimos que havia certos pormenores que já sabíamos que, realmente, podiam afectar a estabilidade da escola”, acrescentou.

No entender de Miguel de Senna Fernandes, a directora encontrava-se numa situação diferente por apenas suspeitar de algo. “Estava apenas suspeitada de determinada coisa e uma ou duas semanas depois isso aconteceu. Se a própria directora tivesse estado num plano idêntico ao da educadora não temos dúvidas que as coisas teriam outro desfecho completamente diferente”, considerou o presidente da APIM. “Em relação à directora nós vimos a sua actuação durante o ano todo. Vimos a grande aceitação dos pais em relação ao seu trabalho. Era o seu primeiro ano como directora. Havia coisas que militavam uma solução que não era a mesma para a educadora”, acrescentou.

Contrariamente às indicações do advogado responsável pelo processo interno da instituição, a APIM acabou por decidir não mover nenhuma acusação contra a educadora nem contra a directora para não arrastar ainda mais o processo. “Nós éramos para deduzir uma acusação. O advogado chegou à conclusão que havia matéria para o efeito, mas nós optamos por não fazer isto porque implicava o prolongamento desmesurado do caso com todas as mazelas e todas as consequências e isso afectaria, naturalmente, a estabilidade do jardim-de-infância e, no fundo, também as próprias crianças”, explicou. “Optamos por tomar uma decisão mais célere e mais prática porque o desfecho seria o mesmo”, frisou.

Por terem decidido não avançar com a acusação, a educadora será despedida sem justa causa. A professora, que trabalhava no infantário desde 1998, “praticamente desde o início do Costa Nunes”, será indemnizada com cerca de 300 mil patacas, adiantou Miguel de Senna Fernandes. “É das educadoras mais experientes do Costa Nunes”, sublinhou.

Miguel de Senna Fernandes confirmou que a APIM ainda não pagou a viagem de regresso ao ex-funcionário, suspeito de ter cometido os abusos sexuais, uma vez que ainda está a decorrer a fase de reclamação da decisão de arquivamento do processo no Ministério Público. “A partir do momento em que ele pode efectivamente viajar, porque estão a decorrer todos os prazos de reclamação, então aí faz todo o sentido comunicar e nós cumprimos o nosso dever legal de garantir a sua saída do território para o seu país de origem”, afirmou o presidente da APIM.