Chui Sai On desloca-se a Pequim para reunião sobre a Grande Baía e abertura da APN

O Chefe do Executivo vai deslocar-se na próxima quinta-feira, dia 28 de Fevereiro, a Pequim, a propósito da reunião plenária do Grupo de Lideranças para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e também para participar na abertura da segunda sessão da 13.ª Assembleia Popular Nacional (APN). A reunião das lideranças da Grande Baía acontece no dia 1 de Março e a sessão da APN realiza-se no dia 5 de Março.

Num comunicado divulgado ontem pelo Governo, durante a visita à capital chinesa, Fernando Chui Sai On vai visitar o Ministério da Ciência e da Tecnologia, a Academia de Ciências Sociais e vai depois reunir com as lideranças da província de Guangdong, “com o objectivo de trocar ideias sobre a implementação do esboço do Plano de Desenvolvimento da Grande Baía, bem como as iniciativas de cooperação entre Guangdong e Macau”, lê-se na nota enviada.

A acompanhar o Chefe do Executivo da RAEM vai ainda a chefe de Gabinete do Chefe do Executivo, O Lam, o director do Gabinete de Comunicação Social, Victor Chan, o director dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, Mi Jian, a coordenadora do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Exteriores, Lei Iut Mui, o presidente do Conselho de Administração do Fundo para Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, Ma Chi Ngai, entre outros.

Durante a visita a Pequim de Chui Sai On, serão Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, e Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, a assumir, interinamente, as funções de Chefe do Executivo. Recorde-se que Sónia Chan também está actualmente em Pequim, devendo regressar até à próxima quinta-feira. A secretária foi à capital negociar a cooperação mútua no âmbito da transferência de pessoas condenadas. A.V.