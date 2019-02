TEDx Senado Square quer pôr Macau a pensar na morte, em golfinhos e em filosofia

São nove os oradores que vão falar no TEDx Senado Square, que se realiza no próximo domingo. Sob o tema “Ondulação”, as palestras vão versar sobre educação, fotografia, música, golfinhos e a morte, por exemplo. O objectivo é, diz a curadora do evento, Venus Loi, colocar o público a “ver as coisas de diferentes pontos de vista”.

“O que nós queríamos era que este TEDx fosse como uma ondulação. Queremos dar às pessoas algo que possa mudar a sua vida mais tarde”, explicou ao PONTO FINAL Venus Loi, curadora do TEDx Senado Square, que vai acontecer no teatro D. Pedro V no próximo domingo, 3 de Março. Os temas das palestras vão deste a morte até à tecnologia, passando pelos golfinhos e pela fotografia. Como fio condutor – e sob o tema “Ondulação” – está o facto de serem palestras que pretendem mostrar outras perspectivas da realidade.

Um dos nove palestrantes é Pasu Ng, embalsamador. Presidente e fundador da associação Hong Kong Life and Death Studies Association, trabalha actualmente na Universidade Chinesa de Hong Kong e é o gestor do laboratório de dissecação. Pasu Ng vem a Macau falar sobre a morte. “Na sua palestra ele vai falar sobretudo sobre como comunicar com família e amigos acerca da morte, vai falar sobre aquilo que aprendeu no seu trabalho”, referiu Venus Loi, acrescentando: “Vai falar sobre como ver a morte de diferentes perspectivas, sobre como a morte não tem de ser uma coisa assustadora”.

Viena, de Macau, mas a estudar em Hong Kong, faz parte da Hong Kong Dolphin Conservation Society e vai aproveitar o TEDx Senado Square para falar sobre os golfinhos da baía de Macau e Hong Kong, sobre a sua protecção e sobre os oceanos em geral.

O DJ e produtor musical Burnie vai explicar ao público de Macau como é que, na prática é feita a música electrónica. “Muitas vezes nós não sabemos como é que a música electrónica é produzida, mas ele vai tentar explicar como é fazê-la ao vivo”, avançou a curadora deste TEDx. Lin Hsiangchun, dona da livraria Júbilo 31, em Macau, vai falar sobre os conceitos de comunidade através da perspectiva de uma criança. Tamara Solski vai abordar a sustentabilidade e as melhores maneiras de usufruir das cidades.

A fotografia também estará presente no evento. O convidado para falar sobre o tema é António Leong, de Macau. Segundo Venus Loi, “ele vai falar sobre como é possível descobrir todos os dias a beleza da luz”, que “parece sempre a mesma, mas há sempre maneira de descobrir algo bonito”. Anna Choi vem dar uma aula sobre empreendedorismo e sobre como é que se pode levar um negócio tradicional para uma plataforma digital. Por seu lado, Kwong Chun Man vem de Hong Kong para falar de filosofia e sobre a sua importância no dia-a-dia, “de um ponto de vista muito interessante e relaxado”. Por último, o professor Mike falará sobre “o poder de ser humilde”. Ele acredita que a educação dos dias de hoje apenas promove a competição entre os alunos. No evento, Mike vai contar quais as suas estratégias alternativas para motivar os estudantes.

“Encorajamos as pessoas a comunicar umas com as outras, a partilhar experiências, a fazer amigos. O objectivo não é que o público fique apenas a ouvir, encorajamos a interacção”, disse a responsável. Além das palestras, a organização convidou ainda um grupo de dança local para uma actuação.

Sobre os bilhetes vendidos até ao momento, Venus Loi admitiu a possibilidade de o evento vir a esgotar. “Nós temos cerca de 200 lugares e já vendemos cerca de dois terços”, avançou. Os bilhetes para o TEDx Senado Square, evento que se estende durante todo o dia 3 de Março, custam 299 patacas.