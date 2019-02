Sulu Sou contesta independência judiciária e pede maior transparência dos tribunais

O deputado pró-democracia defende que o Governo deve insistir numa maior transparência e divulgação de informações por parte dos tribunais, alegando que, cada vez mais, existem dúvidas acerca da independência judiciária. Sulu Sou argumenta, na sequência da aprovação na generalidade da Lei de Bases da Organização Judiciária, que não devem ser criados tribunais ‘ad hoc’ para julgar determinados suspeitos.

Numa interpelação escrita que será hoje remetida ao Executivo, o deputado Sulu Sou questionou a independência do sistema judicial da RAEM, após a aprovação na especialidade da Lei de Bases da Organização Judiciária, enquanto pede uma maior transparência dos tribunais. Referindo-se à nova disposição que determina que os casos de segurança nacional apenas podem ser julgados por juízes de nacionalidade chinesa, o pró-democrata afirma que “todos devem ser julgados por um tribunal profissional, permanente e convencional” e que “ninguém deve ser julgado por um tribunal ‘ad hoc’ criado apenas para um suspeito”. O também vice-presidente da Associação Novo Macau pergunta ainda se o Governo vai insistir, junto dos tribunais, numa maior transparência e divulgação de informações.

“O princípio do juiz natural é o alicerce do primado da lei. Todos devem ser julgados por um tribunal profissional, permanente e convencional. Qual o juiz que será designado para qual caso deve ser determinado por regras previamente estabelecidas. Ninguém deve ser julgado por um tribunal ‘ad hoc’ criado apenas para um suspeito. Todos estes procedimentos são criados para prevenir decisões manipuladas por controlar quem fica com o caso”, pode ler-se na interpelação de Sulu Sou.

Afirmando que, cada vez mais, existem dúvidas acerca da independência judiciária, o deputado questiona se o Governo vai agir de forma a assegurar a autonomia dos tribunais e outros princípios legais primordiais. “De forma a impulsionar a transparência dos tribunais e assegurar o direito do público à informação, vai o Governo activamente sugerir e auxiliar os tribunais a divulgarem mais informações?”, pergunta o pró-democrata, acrescentando que, após a aprovação na especialidade da Lei de Bases da Organização Judiciária, “os tribunais devem divulgar as informações sobre a posição dos juízes de forma mais clara”.

Evocando o artigo 36º da Lei Básica, Sulu Sou defende que os cidadãos têm direito a aconselhamento jurídico confidencial, acesso aos tribunais e escolha de um advogado para protecção dos seus direitos e interesses. “O sistema judicial e a classe jurídica devem continuamente insistir numa maior transparência nos trabalhos dos tribunais. Isto inclui o âmbito e a quantidade de informação pública e o seu acesso. A transparência também serve como uma forma de reforçar a autoridade do sistema judicial”, afirma o deputado.