Hospital de Singapura foi revelado à vítima por médico em Hong Kong e não pelo Governo de Macau, diz Agnes Lam

Alexis Tam disse, na passada quinta-feira, que os familiares da vítima de violência doméstica já tinham sido informados do nome do hospital de Singapura onde uma instituição de caridade quer financiar a operação à paciente. Porém, segundo disse ontem a deputada Agnes Lam ao PONTO FINAL, a família apenas obteve esta informação na sexta-feira, através de um médico de Hong Kong.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Os familiares da vítima de violência doméstica só souberam o nome do hospital em Singapura – onde uma instituição de caridade quer que a paciente seja operada – na sexta-feira, por um médico de Hong Kong. Quem o diz é a deputada Agnes Lam que, desde Outubro, tem vindo a acompanhar o caso da mulher atacada com líquido desentupidor e óleo a ferver pelo marido, em Julho do ano passado. Confrontada com as declarações do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura que, na passada quinta-feira, afirmou que a família já tinha sido informada do nome do hospital em Singapura pelo sub-director do Instituto de Acção Social, a deputada afirmou que isto “não é verdade” e que Alexis Tam não está bem-informado acerca do assunto.

“Não é verdade. A família soube o nome do hospital de Singapura na sexta-feira, 22 de Fevereiro, através do médico de Hong Kong quando estavam em Hong Kong. Penso que o senhor Tam está mal-informado acerca da situação”, revelou ontem Agnes Lam, em declarações ao PONTO FINAL. Já na quarta-feira, também a este jornal, a deputada manteve que a família continuava sem saber o nome do hospital em Singapura onde uma instituição de caridade local quer que a paciente seja operada, tendo disponibilizado recursos financeiros para isso, com a condição de que a intervenção ali fosse realizada. No dia seguinte, Alexis Tam afirmou que os familiares já sabiam o nome da instituição médica em questão. “O nosso sub-director do Instituto de Acção Social já tinha dito, portanto eles sabiam disso”, disse o governante na quinta-feira.

Agnes Lam disse também que o médico de Hong Kong que tem acompanhado a vítima já apresentou ao Governo da RAEM informações sobre a operação em Singapura, mas que estas informações ainda não foram comunicadas à família. “O médico de Hong Kong disse à família que o Governo de Macau lhe pediu informações sobre a operação em Singapura há alguns dias e ele já disponibilizou esta informação ao hospital do Governo de Macau”, disse a deputada. Por enquanto, os familiares continuam a aguardar pelo parecer dos Serviços de Saúde quanto a esta solução, embora o organismo tenha já informado a comunicação social, através de um comunicado, que não considera esta opção viável.

Na passada sexta-feira tinham já sido angariados 1,2 milhões de patacas, montante suficiente para a paciente realizar a operação para recuperar a visão no Reino Unido. Esta é a primeira opção da vítima uma vez que, como explicou Agnes Lam em declarações anteriores ao PONTO FINAL, o médico que iria executar a cirurgia naquele país já teve um contacto prévio com a mulher e realizou recentemente esta intervenção com sucesso. Porém, uma vez que a família está ainda a aguardar pelo parecer dos Serviços de Saúde, nenhuma decisão foi tomada quanto ao local para a realização da operação. Este médico do Reino Unido, adiantou a deputada, virá a Hong Kong no início de Março para uma conferência e vai visitar novamente a paciente.