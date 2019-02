Ho Iat Seng não terá de renunciar à presidência da AL se se candidatar a Chefe do Executivo

Song Man Lei, presidente da Comissão dos Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo, confirmou que Ho Iat Seng terá as mesmas regras de qualquer deputado e, assim, não terá de renunciar ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa numa futura candidatura ao cargo de Chefe do Executivo. A comissão anunciou ainda que a contagem dos votos para o colégio eleitoral será feita por sistema electrónico.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na reunião da passada sexta-feira da Comissão dos Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE), Song Man Lei confirmou que, caso Ho Iat Seng pretenda avançar com uma candidatura ao cargo de Chefe do Executivo, este não terá de renunciar ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa (AL), escreve a Rádio Macau.

“O presidente da AL é um cargo importante na RAEM. Mas, de acordo com a lei, não é designado como titular dos principais cargos”, explicou a presidente da comissão, citada pela emissora de língua portuguesa, acrescentando que “os titulares dos principais cargos e os membros do Conselho Executivo, por exemplo, têm de ter pedido resignação ou estar aposentados antes do início da data da apresentação da propositura de candidato. Em relação aos deputados, não têm de resignar, mas há um prazo definido para suspenderem o exercício de funções”. A suspensão deverá acontecer a partir do momento em que for definitivamente admitido como candidato. Ho Iat Seng, como presidente da AL, terá as mesmas regras dos restantes deputados.

Por outro lado, os secretários, por exemplo, terão de pedir a demissão do cargo antes de recolherem formalmente os apoios para uma candidatura junto do colégio eleitoral.

Depois desta reunião, foi ainda anunciado que o escrutínio dos votos nas eleições dos membros do colégio que vai escolher o sucessor de Fernando Chui Sai On, que acontecem no próximo dia 16 de Junho, será feito com recurso ao sistema electrónico, tal como nas eleições de 2014. “O objectivo é garantir a eficácia do procedimento de contagem dos boletins”, indica um comunicado divulgado pelo Governo. A responsável referiu ainda que, em 2014, quando se recorreu pela primeira vez a este sistema electrónico, verificou-se que este método era mais “conveniente e eficaz, quer em termos de tempo, como de distribuição de pessoal”.

A comissão está agora a analisar os possíveis locais de voto para as associações elegerem os membros do colégio eleitoral. A ponderação do local terá em conta a capacidade máxima do local, as exigências de segurança e de conveniência, por exemplo, indica a comissão.

De acordo com a lei Eleitoral para o Chefe do Executivo, o sucessor de Chui Sai On será escolhido através de um colégio eleitoral composto por 400 membros, provenientes dos seguintes sectores: comercial, industrial e financeiro; culturais, profissionais, educacionais e desportivos; trabalho, serviços sociais e da religião. São também eleitos representantes dos deputados à Assembleia Legislativa, deputados de Macau à Assembleia Popular Nacional e representantes dos membros de Macau no Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.

A eleição do colégio eleitoral vai acontecer a 16 de Junho e a data exacta para a eleição do novo Chefe do Executivo deverá acontecer após, pelo menos, 60 dias, numa data a anunciar por Chui Sai On.