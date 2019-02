Governo apresenta proposta para criar “talentos de alta qualidade”

A Comissão de Desenvolvimento de Talentos reuniu-se na passada sexta-feira, tendo o Governo, através da secretaria para a Economia e Finanças, apresentado uma proposta preliminar para a criação do “Regime de introdução de talentos de alta qualidade”. A reunião iniciou-se com a apresentação de um relatório de estudo sobre a criação do referido regime, refere uma nota do Executivo, tendo o documento destacado a importância da “formação e introdução de talentos de alta qualidade” como sendo trabalhos “relevantes para o desenvolvimento da sociedade”.

O relatório propõe que o regime de talentos de alta qualidade seja inicialmente implementado como projecto-piloto, com a duração de três anos, sendo definida a quota de introdução de talentos e realizada anualmente a revisão do resultado e análise de eventuais problemas de planeamento. A nota do Executivo acrescenta que a Comissão de Desenvolvimento de Talentos recolheu opiniões e sugestões de diversos sectores da sociedade sobre o regime, organizando ainda dados de referência de políticas de regimes semelhantes em diversas regiões, como Hong Kong, zona da Grande Baía, Nova Zelândia e Luxemburgo.

Durante a reunião, um dos membros presentes pediu esclarecimentos adicionais sobre “a definição e o critério dos talentos de alta qualidade, as profissões e a fixação de quotas em termos de necessidades e introdução de talentos”. A importância de se reforçar a formação de talentos locais enquanto é implementada a introdução de talentos de alta qualidade foi também um aspecto mencionado por outro membro, destacando a importância de “proporcionar mais oportunidades de mobilidade ascendente aos cidadãos de Macau”.

Na sua intervenção, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, recordou que as linhas gerais de planeamento para o desenvolvimento da zona da Grande Baía irão apoiar a RAEM “no aumento da introdução de quadros qualificados no sector da inovação”, defendendo, assim, que o aperfeiçoamento do mecanismo de formação de talentos “é bastante importante”.