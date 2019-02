Detido na China suspeito de homicídio no Cotai

Foi detido, na província chinesa de Shanxi, o suspeito do crime de homicídio no hotel Conrad, no Cotai, informou a Polícia Judiciária (PJ) numa nota divulgada na sexta-feira. As autoridades confirmaram que a morte da vítima resultou de um ataque desferido no coração com uma arma branca.

A PJ anunciou já ter completado a investigação referente ao caso do homicídio que aconteceu no hotel Conrad, no Cotai, no passado dia 17 de Fevereiro. A vítima, de 41 anos e de apelido Miu, foi encontrada sozinha no quarto de hotel, deitada no chão, e com golpes na zona do lado esquerdo do peito, no pescoço e no ombro. Segundo as autoridades de Macau, “este caso foi classificado como homicídio, confirmando-se que a causa da morte resultou em virtude de um ataque desferido no coração com arma branca”.

O suspeito, de apelido Jing e com 27 anos, terá fugido para a China na mesma noite do crime através do posto fronteiriço do Cotai. O homem acabou por ser detido na província de Shanxi pelas autoridades locais. A PJ não revela quando é que o suspeito foi detido, mas diz que este é originário da província onde acabou por ser detido e que tem ainda nacionalidade de um país do Médio Oriente, não detalhando qual. O homem tinha entrado em Macau no dia anterior ao homicídio.

A PJ recorda ainda que, na altura, não foram encontrados quaisquer documentos de identificação nem qualquer outro objecto na posse da vítima. A sua identidade foi apurada posteriormente com a colaboração da Autoridade Policial da China continental, tendo-se descoberto que era um homem de apelido Miu, com 41 anos. A vítima fazia troca de dinheiro e fichas no casino, acrescenta a nota da PJ.

As autoridades não deram mais detalhes sobre o caso. “Neste momento, a PJ está a aguardar que a Autoridade Policial da China forneça mais dados relativos à vítima e ao suspeito para continuar a investigar a relação entre eles e o motivo deste crime”, diz a polícia de Macau. Recorde-se que, logo após o crime, a PJ tinha adiantado que estava em contacto com as autoridades do interior da China para que estas dessem assistência neste caso. A.V.