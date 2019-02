Cinco famílias vão reclamar da decisão do MP e já arranjaram advogado

São já cinco as famílias que decidiram reclamar da decisão do Ministério Público (MP) de arquivar o processo de alegados abusos sexuais de crianças do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes por falta de provas. A informação foi avançada ao PONTO FINAL por um destes pais que confirmou já terem um advogado para os defender neste caso, cujo nome não quis revelar. Entretanto, na passada sexta-feira, a direcção da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM) reuniu-se para tomar uma decisão final quanto ao processo interno do infantário e à acusação contra a directora e uma educadora da instituição. Uma vez que ambas serão apenas notificadas da decisão hoje, Miguel de Senna Fernandes, presidente da APIM, não quis revelar nada do que foi discutido na sexta-feira.

Na quinta-feira eram quatro as famílias dispostas a recorrer da decisão do MP de arquivar o processo de alegados abusos sexuais de crianças do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes, mas ontem o número subiu para cinco. “Iremos recorrer da decisão do MP e já encontrámos um advogado para avançar com o processo. Teremos até ao dia 4 de Março para recorrer. Inicialmente eram quatro as famílias dispostas a recorrer e, neste momento, são cinco”, revelou um dos pais em declarações ao PONTO FINAL. Este progenitor explicou, na passada quinta-feira, que as restantes famílias tinham optado por não avançar com a reclamação “por questões financeiras” e justificou a decisão de reclamar por entender que “existem muitas lacunas nos depoimentos das crianças e os métodos utilizados não foram indicados para crianças”.

Em declarações ao PONTO FINAL, Miguel de Senna Fernandes confirmou que a direcção da APIM, instituição titular do Costa Nunes, se reuniu na passada sexta-feira para decidir o desfecho do processo interno. “Aconteceu na sexta-feira. Houve decisões e amanhã [hoje] vamos notificar as pessoas”, disse o presidente da APIM, referindo-se à directora do infantário e a educadora da turma onde alegadamente aconteceram os abusos sexuais. Questionado sobre se foi tomada uma decisão quanto à acusação, na sequência do processo disciplinar contra ambas as funcionárias, Senna Fernandes apenas disse que foi tomada uma decisão final sobre o caso, não confirmando se vai haver, de facto, uma acusação. C.V.N.