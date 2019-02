Chui Sai On rejeita proposta de salário mínimo de Sulu Sou

O Chefe do Executivo não aprovou a proposta de lei do deputado Sulu Sou sobre o salário mínimo, justificando que, ainda este ano, este mesmo diploma será apresentado ao hemiciclo pelo Governo. Numa carta endereçada a Ho Iat Seng, presidente da Assembleia Legislativa (AL), Chui Sai On garante que esta legislação já está a ser elaborada, após ter sido consultado o Conselho Permanente da Concertação Social (CPCS). A proposta de lei do também vice-presidente da Associação Novo Macau foi apresentada em Novembro do ano passado e pretendia instituir o salário mínimo universal, excluindo os trabalhadores domésticos e os trabalhadores com deficiência.

“A proposta de lei do salário mínimo será apresentada pelo Governo em 2019 e a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais [DSAL] já consultou o CPCS acerca da legislação do salário mínimo. A proposta de lei está, actualmente, a ser elaborada e será apresentada à Assembleia Legislativa este ano”, pode ler-se na carta remetida por Chui Sai On, a que o PONTO FINAL teve acesso. O Chefe do Executivo evoca ainda o artigo 64º-5 da Lei Básica, que determina que “compete ao Governo apresentar propostas de lei e de resolução e elaborar regulamentos administrativos” para não aceitar a proposta do pró-democrata: “Considerando que o artigo 64º-C da Lei Básica atribuiu ao Governo o poder de apresentar propostas de lei relacionadas com a política e para evitar perturbar o progresso e a implementação da política laboral global, eu decidi não dar o meu consentimento escrito à proposta do deputado Sulu Sou”.

A proposta de lei sobre o salário mínimo de Sulu Sou foi apresentada, em Novembro do ano passado, em conferência de imprensa. No dia 26 desse mês, o deputado submeteu este diploma à AL, tendo pedido o consentimento escrito do Chefe do Executivo a 4 de Janeiro. Apesar das garantias do Governo de que este diploma será apresentado, ainda este ano, aos deputados, na primeira reunião do CPCS deste ano foi revelado que a discussão do salário mínimo universal não constava na agenda para 2019. C.V.N.