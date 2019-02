CEM: Rede para veículos eléctricos melhor em Macau que em Hong Kong

O presidente da comissão executiva da Companhia Eléctrica de Macau (CEM) afirmou na sexta-feira que a rede de cobertura de carregamento para veículos eléctricos do território está “muito melhor” que a da vizinha Hong Kong. Bernie Leong destacou que recentemente foram instaladas mais 50 estações de carregamento eléctrico em Macau e que no território existem agora 172 espaços para carregar este tipo de veículos.

“Estamos muito melhor que Hong Kong” no que diz respeito à cobertura da rede de cobertura de carregamento de veículos eléctricos, garantiu, sublinhando que 70% dos parques automóveis públicos disponibilizam carregamentos eléctricos. Já para este ano, o plano global da CEM passa por “optimizar as instalações de carregamento (…) apoiar o Governo no túnel de serviços comuns e promover a implementação de sistemas de geração fotovoltaica ligados à rede”, destacou o responsável durante o almoço de primavera da empresa com a comunicação social.

Em 2018, segundo o responsável da CEM, o consumo de energia aumentou 2,8% em relação a 2017. Desde 2009, o consumo de energia tem registado um aumento gradual. Nesse ano, o consumo de energia cifrou-se nos 3.654 GWh, menos 1.884 GWh do que o registado em 2018 (5.528).

A RAEM continua altamente dependente da energia importada da China, já que aproximadamente 90% da energia é importada do país e apenas 8,6% é criada no território, através da incineração de resíduos de Macau. A CEM já tinha anunciado a construção de uma central térmica no território, movida a gás natural e prevista para entrar em funcionamento em 2022, e que a longo prazo pretende produzir cerca de 50% da energia consumida em Macau, sendo que a outra metade continuará a ser importada, explicou Bernie Leong. “Vamos continuar a ser dependentes da China e isso não é necessariamente mau”, disse. O orçamento para o projecto está avaliado entre os 2,7 e os 3 mil milhões de patacas.

O responsável da CEM garantiu ainda que um dos planos para o desenvolvimento do projecto da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau é a produção de energia verde e de baixo carbono e por isso “a utilização de gás natural e energia renovável deve ser acelerada”. Actualmente, apenas 30% da energia utilizada na área da Grande Baía é de gás natural, mas Pequim ambiciona mais do que duplicar essa percentagem, disse Bernie Leong.

Ainda este ano, a CEM vai avançar com um projecto-piloto para a instalação de postes de iluminação inteligentes, o que vai acontecer em três pontos da cidade: na Rua Belchior Carneiro, na Avenida da Amizade, e no campus da Universidade de Macau, na Ilha da Montanha. Os postes incluirão um sistema de CCTV, de Wifi e capacidade para medir o volume de trânsito e de circulação de pessoas.