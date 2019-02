CCM celebra 20 anos com nova série de espectáculos

O Centro Cultural de Macau (CCM) faz 20 anos e, para comemorar, vai contar com uma nova série de espectáculos de música, dança e teatro. Começa com a orquestra norte-americana de Cleveland, que vai apresentar ao público o concerto “Imperador”, de Beethoven, e a sinfonia n.º3 de Prokofiev. Já em Abril passa pelo CCM a companhia da britânica Jasmin Vardimon, com “Pinóquio” e depois é a vez de a peça “O Pai”, pela companhia de Teatro Repertório de Hong Kong, subir ao palco.

André Vinagre

Como comemoração do seu 20.º aniversário, o CCM vai apresentar três novos espectáculos entre os meses de Março e Abril: a música da orquestra de Cleveland, a dança-teatro de “Pinóquio” e o humor de “O Pai”. Uma “eclética série de espectáculos dirigida a um público vasto”, indica o CCM.

A 31 de Março, a orquestra de Cleveland, dos Estados Unidos, vai subir ao palco do Grande Auditório do CCM para um concerto dirigido pelo maestro e director artístico Franz Welser-Möst. O grupo vai apresentar em Macau o concerto “Imperador”, de Beethoven, e a sinfonia n.º3 de Prokofiev. O espectáculo vai contar ainda com a colaboração do pianista russo Daniil Trifonov. Na nota enviada, o CCM diz que esta é considerada a melhor orquestra norte-americana e que o solista russo é descrito como “inquestionavelmente o mais espantoso pianista do nosso tempo”. O espectáculo tem início às 20 horas do dia 31 de Março e os bilhetes custam entre 280 a 880 patacas.

“Pinóquio” também vai passar pelo Grande Auditório do CCM. O clássico de Carlo Collodi, de dança-teatro, será apresentado pela companhia da coreógrafa britânica Jasmin Vardimon, uma das “estrelas do teatro no Reino Unido”, descreve o CCM. O espectáculo passa pelo CCM pelo fim-de-semana de 20 e 21 de Abril. No sábado, o espectáculo acontece às 19h30 e no domingo pelas 15 horas. Os bilhetes custam entre as 100 e as 180 patacas.

A companhia de Teatro Repertório de Hong Kong vem a Macau apresentar o humor negro de “O Pai”. Escrita por Florian Zeller, a história acompanha um homem de 80 anos que sofre de Alzheimer e que vai perdendo contacto com a realidade. O director artístico Fredric Mao vai estar no papel principal. “A ambivalência desta peça representada em cantonense confronta o público com os diferentes graus emocionais e conflitos interiores de uma realidade cada vez mais frequente nas sociedades modernas”, lê-se no comunicado divulgado pelo CCM. A peça sobe ao Grande Auditório a 26, 27 e 28 de Abril e os bilhetes custam 250 patacas.

Com o pretexto da comemoração dos 20 anos, o CCM abre, assim, um novo ciclo de espectáculos com produções regionais e internacionais. O Centro Cultural vai continuar a apresentar, ao longo de 2019, uma série de espectáculos especialmente seleccionados para as celebrações dos 20 anos, indica ainda o comunicado.