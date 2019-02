Três escritórios de advogados rejeitaram representar pais do processo Costa Nunes por terem ligações à APIM

Os pais que decidiram reclamar da decisão do Ministério Público (MP) de arquivar o processo de alegados abusos sexuais de crianças do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes estão com dificuldades em encontrar um causídico. Até ontem, três escritórios de advogados recusaram aceitar o caso, alegando ligações à Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, entidade que tutela o infantário.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Quatro famílias do caso de alegados abusos sexuais de crianças do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes decidiram reclamar da decisão do Ministério Público (MP) de arquivar o processo. Contudo, segundo contou um dos pais ao PONTO FINAL, os queixosos estão a ter dificuldades em encontrar um causídico que os represente. Até ontem, cinco escritórios de advogados tinham sido contactados e três não se mostraram disponíveis para aceitar o caso, alegando ligações à Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM), a entidade tutelar da escola.

Das sete famílias envolvidas no processo Costa Nunes, quatro decidiram reclamar da decisão do MP de arquivar o caso de alegados abusos sexuais de crianças, revelou um destes progenitores em declarações ao PONTO FINAL. “Existem muitas lacunas nos depoimentos das crianças, os métodos utilizados não foram indicados para crianças e, por isso, queremos certificar-nos que todo o processo é reconduzido de forma competente”, justificou o pai, acrescentando que “a investigação da PJ [Polícia Judiciária] não foi feita como deve ser”. As restantes três famílias decidiram não reclamar “por questões financeiras”, explicou o progenitor.

Até ontem, cinco escritórios de advogados tinham sido contactados pelos pais, dos quais três não aceitaram representar os queixosos, alegando ligações à APIM. “Neste momento estamos a ter dificuldades em arranjar um advogado que nos represente. Contactámos três escritórios, onde afirmaram que não estão disponíveis para o caso devido a ligações à APIM”, revelou o progenitor. Dos outros dois escritórios, as famílias encontravam-se ainda a aguardar por uma resposta até ao fecho desta edição. “Estes ainda não rejeitaram”, disse o pai.

Das quatro famílias que decidiram avançar com uma reclamação, duas foram notificadas do arquivamento do processo na passada sexta-feira e as outras apenas receberam uma notificação do MP na quarta-feira. Para os pais que foram notificados na semana passada, o prazo para reclamar termina na segunda-feira, enquanto que os outros ainda não sabem quanto tempo vão ter, uma vez que só hoje é que podem levantar a nota de notificação. “Só sabemos que será posterior à data das famílias que já receberam a notificação em chinês”, explicou. Contudo, as quatro famílias esperam poder apresentar uma reclamação em conjunto na data que foi dada aos pais que foram notificados por último. “A ideia é essa, recorrer ao mesmo [advogado], apresentando um caso em conjunto”, disse.

O mesmo pai disse ainda que, das quatro famílias que vão reclamar, pelo menos duas meninas nunca foram ouvidas pelas autoridades, sendo a sua filha uma delas. “Pelo menos duas [meninas não foram ouvidas] porque uma das famílias é a minha e já confirmei [junto] de outra família que vai recorrer e a filha também não foi ouvida”, explicou. Como noticiou o PONTO FINAL na edição desta terça-feira, três crianças não chegaram a prestar declarações na PJ depois de os seus pais terem apresentado queixas-crime, em Maio de 2018, contra um funcionário do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes, entretanto despedido. “Na altura em que nós apresentamos queixa, a polícia alegou que tinha um especialista para lidar com crianças e nós fizemos o requerimento para solicitar que esse especialista interrogasse a nossa filha. A polícia ficou de arranjar esse especialista e de agendar uma entrevista connosco, o que nunca aconteceu”, relatou o pai, em declarações anteriores a este jornal.

PROCESSO PODERÁ SER REABERTO COM NOVAS PROVAS, DIZ MP

O MP confirmou ontem, em comunicado, o “arquivamento provisório” do caso Costa Nunes, no passado dia 11 de Fevereiro, notícia já avançada pelo PONTO FINAL na edição de segunda-feira. “Realizadas as diligências de investigação, nomeadamente, análise global das declarações das pessoas envolvidas, das testemunhas e do arguido, relatórios periciais, bem como os relatórios de exames dos artigos para vida quotidiana e objectos domésticos do arguido, não resultou na existência de indícios suficientes para concluir que o mesmo tenha cometido crime sexual. Pelo que, o Ministério Público decidiu, na fase actual, pelo arquivamento do processo”, pode ler-se no comunicado.

Porém, o MP ressalva que o despacho de arquivamento não prejudica a abertura de instrução ou a reclamação que venha a ser requerida pelas partes interessadas no processo no prazo legal. Ademais, o organismo pode reabrir, a qualquer momento, o inquérito arquivado, e continuar a investigação, desde que sejam recebidas novas provas, acrescenta o comunicado.

O ex-funcionário do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes era suspeito do crime de abuso sexual de crianças, punível com pena de prisão até oito anos, para quem praticar acto sexual de relevo com ou em menor de 14 anos, ou até 10 anos, para quem praticar cópula, coito anal ou coito oral com menor de 14 anos. O MP acrescenta que, nos termos do Código Penal, consideram-se circunstâncias agravantes a prática de abuso sexual contra menor ou pessoa incapaz de se defender.

O MP diz ainda que, de acordo com os elementos do inquérito, verificou-se que “o funcionário em causa desempenhava as funções de auxiliar no Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes, para além de arrumar salas e efectuar limpeza, era responsável pela limpeza das crianças”. O suspeito estava afastado do infantário desde Maio, quando sete famílias apresentaram contra si sete queixas-crime, e o seu contrato de trabalho terminou em Agosto, não tendo sido renovado, confirmou esta semana ao PONTO FINAL Marisa Peixoto, directora do Costa Nunes. Desde então, o funcionário, que era um trabalhador não-residente, não terá podido renovar o seu ‘blue card’, mas não se podia ausentar do território porque estava com a medida de coacção de Termo de Identidade e Residência.