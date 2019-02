Deputados pedem esclarecimentos sobre representante da entidade titular das escolas

A 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) reuniu-se ontem novamente para discutir o Estatuto das Escolas Particulares do Ensino Não Superior. Um dos pontos que causou alguma confusão aos deputados foi o artigo que determina que “a entidade titular ou o seu representante e o presidente do conselho de administração da escola não podem exercer as funções de director”. Isto porque, segundo explicou Chan Chak Mo, presidente desta comissão, “há aqui um conflito de interesses” e não está claro, na proposta de lei, se o representante da entidade titular pode ser uma pessoa colectiva ou apenas um indivíduo.

O artigo 20º do Estatuto das Escolas Particulares do Ensino Não Superior estabelece que “a entidade titular ou o seu representante e o presidente do conselho de administração não podem exercer as funções de director”. A referência ao representante da entidade titular causou alguma estranheza aos deputados da 2ª Comissão Permanente da AL, que entendem que esta norma carece de melhores esclarecimentos por parte do Governo. “Há aqui um conflito de interesses. [A proposta de lei] diz que a entidade titular deve ser uma pessoa colectiva ou o seu representante, mas o representante pode ser uma pessoa colectiva. Mas pode ser um dos membros da pessoa colectiva ou será todos os seus membros? Não está muito claro. O número é simples, mas temos que perguntar o que se entende por ‘seu representante’”, disse Chan Chak Mo.

Outro artigo que gerou discussão na reunião de ontem diz respeito à segurança das escolas privadas e determina que estas “devem adoptar medidas adequadas para garantir a segurança dos alunos, no caos de instauração ou condenação em processo criminal do seu pessoal por motivo de lesão à integridade física ou moral dos alunos, nomeadamente os crimes contra a vida, contra a integridade física, contra a liberdade pessoal ou contra a liberdade e autodeterminação sexuais e contra a honra”. De acordo com Chan Chak Mo, a deputada Chan Hong notou que já existe uma multa para as escolas que não cumprirem com esta norma, “portanto temos que perguntar ao Governo como funciona de facto”. C.V.N.