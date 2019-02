Chui Sai On: Vantagem da Grande Baía é o princípio “Um País, Dois Sistemas”

O Chefe do Executivo afirmou ontem que o princípio “Um País, Dois Sistemas” é a marca distintiva do projecto da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e que essa é “a sua maior vantagem”.

Fernando Chui Sai On falava no simpósio de apresentação do documento “Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, projecto que o Presidente chinês, Xi Jinping, considerou a “revitalização da nação”. “Devemos ter a profunda noção de que o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ é a marca que permite distinguir a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau de outras baías internacionais de excelência, e é também a sua maior vantagem”, afirmou, na sua intervenção, numa referência às baías de Tóquio, São Francisco ou Nova Iorque.

O responsável destacou que Macau está, enquanto uma das cidades centrais da Grande Baía, “a organizar activamente e a acelerar os trabalhos de articulação e a promover plenamente a vantagem institucional do princípio ‘Um País, Dois Sistemas'”, criado nos anos 1970 pelo líder chinês Deng Xiaoping e em vigor nas regiões administrativas especiais chinesas de Macau e de Hong Kong.

Chui Sai On alertou que a construção da Grande Baía irá trazer a Macau “grandes oportunidades de desenvolvimento”, que devem ser aproveitadas para “acelerar a integração [do território] na conjuntura do desenvolvimento” chinês. Tal como já havia anunciado na segunda-feira passada, Macau vai continuar a reforçar as suas vantagens enquanto “centro mundial de turismo e lazer” e “plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países lusófonos”, no âmbito da construção da Grande Baía e da participação na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

Assim, será dada prioridade à construção de uma base de ensino e formação em turismo, que servirá a Grande Baía, e apostar também na criação da plataforma sino-lusófona de serviços financeiros e na base de formação de quadros bilingues de chinês-português, referiu.

O Chefe do Executivo, a cumprir os últimos meses do seu último mandato, lembrou que a Grande Baía envolve, além do princípio “Um País, Dois Sistemas”, três zonas aduaneiras, e exige um “espírito pragmático, flexível e criativo”. “As metas de desenvolvimento e a distribuição de missões abrangem vários domínios fundamentais, nomeadamente a construção de um centro de inovação tecnológica internacional, o aceleramento da conectividade das infra-estruturas, a construção de um sistema industrial moderno com competitividade internacional, a promoção de valores ecológicos, a criação de um círculo de vida de boa qualidade e com boas condições de trabalho e de deslocação, o reforço da cooperação e a participação conjunta na iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota'”, sublinhou.

Chui Sai On afirmou que as autoridades de Macau têm dado “a maior atenção à cooperação com as cidades da Grande Baía, no sentido da conjugação da indústria com a academia e a investigação” para “proporcionar mais oportunidades e condições mais favoráveis à inovação e ao empreendedorismo dos jovens na Grande Baía”.

Ao concluir a sua intervenção no simpósio, o responsável prometeu que as autoridades do território vão continuar a empenhar “esforços na construção de Macau como base de cooperação e diálogo, sob o lema ‘promover a coexistência das diversas culturas com predominância da cultura chinesa'” e para que mais de 400 anos de intercâmbio entre Oriente e Ocidente possam ser usados na construção de uma “grande baía cultural”.

Já o governador da província de Guangdong, Ma Xingrui, considerou a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau como o motor de arranque do projecto da Grande Baía, que vai marcar “uma nova era”, ao mesmo tempo que será parte do “desenvolvimento e aprofundamento da política de abertura e reforma” do país. “Com ‘Um País, Dois Sistemas’, Hong Kong e Macau vão trabalhar nas suas áreas de interesse” para a criação de “mais centros de inovação, tecnológicos e científicos”, disse.

A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e outras formas de conectividade vão servir para “criar um corredor de uma hora para transportes” na zona da Grande Baía e assim permitir a implantação de “indústrias mais competitivas que também participarão” na iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota”, acrescentou.

Para a Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam, a integração no plano de desenvolvimento da Grande Baía pode trazer “nova energia” ao território e “oportunidades aos jovens” empreendedores, considerando que algum proteccionismo tem posto em causa a influência de Hong Kong. Através do princípio “Um país, Dois Sistemas”, e do desenvolvimento coordenado da área da Grande Baía, o papel de Hong Kong sairá reforçado como “grande centro” financeiro, comercial, tecnológico, científico e de transportes (marítimos e aéreos), afirmou a responsável.

De acordo com o documento agora apresentado, a Grande Baía vai converter-se, até 2022, num ‘cluster’ de classe mundial e, até 2035, numa área de excelência a nível internacional.

