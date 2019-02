Centro de formação de atletas deve abrir no quarto trimestre deste ano

O Centro de formação de atletas deverá entrar em funcionamento no quarto trimestre deste ano, adiantaram Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto, e também Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Após a reunião do Conselho do Desporto, o responsável do ID disse ainda que vai ser estudada a criação de um fundo desportivo para a Grande Baía.

Ontem, após a reunião do Conselho do Desporto, Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto (ID) adiantou que o centro de formação e estágio de atletas deverá entrar em funcionamento no final deste ano. Na reunião do organismo, falou-se ainda dos planos gerais da Grande Baía e da criação de um fundo desportivo.

“Esperamos ansiosamente pelo funcionamento do centro e, de acordo com os dados obtidos pelos nossos colegas a acompanhar este assunto, estou confiante de que no quarto trimestre deste ano vai entrar em funcionamento”, adiantou Pun Weng Kun. Indicação semelhante deu Alexis Tam: “Foi falado no Conselho do Desporto sobre o centro de formação, que no quarto trimestre do ano vai entrar em funcionamento”. “Talvez em Setembro ou Outubro”, detalhou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.

Questionado sobre quais as modalidades desportivas que estarão presentes neste novo centro de formação, o presidente do ID disse apenas que a questão ainda está a ser estudada. “Ainda estamos a analisar, temos vários projectos. Na primeira fase vamos preparar todos os trabalhos adequados e afectar pessoal para o centro”, acrescentou. “Já temos condições adequadas no desporto, principalmente na formação dos atletas”, referiu Alexis Tam.

Este centro de formação vai situar-se junto à nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau, no Cotai, ocupando uma área de implantação de cerca de 12.400 metros quadrados. A área bruta de construção total é de cerca de 57.700 metros quadrados. O centro vai dividir-se em duas partes: edifício do pavilhão de exercício e edifício de residências.

Também na reunião do Conselho do Desporto, foi discutida a hipótese da criação de um fundo desportivo para a Grande Baía. “Falou-se na viabilidade de estabelecer um fundo desportivo da Grande Baía para que as partes interessadas possam ter meios financeiros para desenvolver as suas actividades. Vamos analisar isso”, adiantou o secretário.

Pun Weng Kun disse ainda que o ID pretende manter as instalações desportivas do Canídromo e, além disso, acrescentar outras instalações no local para que a Zona Norte de Macau tenha acesso a mais zonas de desporto. “O que nós pretendemos é manter as instalações desportivas agora existentes e, para além disso, temos proposto acrescentar outras instalações desportivas no local. Para além da prestação de serviços aos atletas locais, [queremos prestar serviço] também ao público em geral de Macau”. “Espero que isso possa dar boas condições para melhorar a saúde e a vida quotidiana na Zona Norte”, acrescentou o governante.