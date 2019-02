Alexis Tam assume ter pedido a instituição para ajudar vítima de violência doméstica

“Eu, como secretário, queria ajudar a doente. O que é que eu fiz? Eu abordei esta questão com uma fundação de caridade e disse para ajudar”, assumiu ontem Alexis Tam. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura disse ainda que, ao contrário daquilo que afirmara a deputada Agnes Lam, a vítima e a família sabiam qual o hospital de Singapura para onde a instituição iria enviar a paciente.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Alexis Tam afirmou ontem que foi sua a iniciativa de procurar uma instituição de beneficência que pudesse pagar a operação à vítima de violência doméstica atacada pelo marido com óleo a ferver e líquido desentupidor. À margem da reunião do Conselho do Desporto, o secretário referiu que a vítima sabia qual o hospital de Singapura para onde a instituição a levaria. Em resposta às críticas da deputada Agnes Lam, sobre a actuação dos Serviços de Saúde neste caso, o secretário respondeu: “Compreendemos a preocupação dos deputados, mas nós também estamos preocupados”.

O caso remonta a Julho do ano passado. Uma mulher foi atacada pelo marido com óleo a ferver e líquido desentupidor. Após meses de tratamento em Macau e Hong Kong, uma instituição de beneficência ofereceu-se para pagar a operação à vítima em Singapura, sem revelar o nome do hospital em causa. Agora, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura assumiu que foi o próprio a ter a iniciativa de se dirigir a uma instituição.

“Recebemos um relatório em Outubro do ano passado. O director dos Serviços de Saúde (SS) disse que os SS estavam a prestar todo o apoio à senhora para a sua recuperação total”, começou por dizer Alexis Tam, acrescentando que, depois, foi necessário encontrar outra solução, já que existem “condições estabelecidas para determinadas doenças a que não se consegue dar apoio”.

“Eu, como secretário, queria ajudar a doente. O que é que eu fiz? Eu abordei esta questão com uma fundação de caridade e disse para ajudar”, explicou o governante. “A fundação já estava a analisar o caso”, acrescentou. Segundo Alexis Tam, “de acordo com a legislação em vigor, os Serviços de Saúde não podem enviar doentes para qualquer sítio que não tenha taxa de sucesso, temos de saber se os hospitais lá fora conseguem resolver os problemas dos doentes”. Nesta situação, “não era viável” e, por isso, “a junta [Junta para Serviços Médicos no Exterior] não podia fazer isso”. “Eu respeitei e falei com a fundação e pedi para ajudar. Isto foi em Novembro do ano passado”. “Todos devem saber que isto foi da minha iniciativa, encontrar essas associações”, sublinhou Alexis Tam, adiantando que a instituição de beneficência que se ofereceu para pagar as despesas médicas da vítima se chama Sui Ian.

Segundo a deputada Agnes Lam, que tem acompanhado este caso de violência doméstica, esta instituição terá imposto como condição que a cirurgia fosse realizada num determinado hospital em Singapura cujo nome não foi revelado à família. Questionado sobre se a família sabia qual o hospital para onde seria enviada a paciente, Alexis Tam respondeu: “Sabia, sabia. O nosso sub-director do Instituto de Acção Social [IAS] já tinha dito, portanto eles sabiam disso”.

Num comunicado enviado na tarde de ontem, o gabinete de Alexis Tam indicou que, quando ocorreu o incidente, “ordenou aos Serviços de Saúde e ao Centro Hospitalar Conde de São Januário para fazer tudo dentro das possibilidades para tratar e reabilitar a vítima”. A nota explica ainda que “a vítima apresentou um pedido de cirurgia de Osteo-odonto-keratoprosthesis (OOKP) no exterior, que actualmente apresenta uma taxa de sucesso relativamente baixa a nível mundial, razão pela qual a Junta para Serviços Médicos no Exterior determinou, nos termos das previsões legais vigentes, que não há condições para aprovar o requerimento, decisão que deve ser respeitada, assim como o parecer dos médicos”.

Sobre as críticas da deputada Wong Kit Cheng, em relação à aplicação da lei contra a violência doméstica, Alexis Tam respondeu que “o papel do IAS é para prevenir os casos de violência doméstica”. “Quando o IAS souber que existe algum sinal de violência doméstica, o IAS reage logo para informar a polícia para agir e tomar acção. Isso o IAS está a fazer e está bem”, afirmou o governante.

Em Julho de 2018, a mulher foi atacada pelo marido com óleo a ferver e líquido desentupidor, que lhe provocaram queimaduras graves em 40 % do corpo, incluindo cabeça e cara, cegando-a e deixando-a parcialmente paralisada. Após o ataque, a vítima permaneceu em coma durante 13 dias no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), tendo sido posteriormente sujeita a diversas cirurgias plásticas e oculares. Através da Junta para Serviços Médicos no Exterior do CHCSJ a vítima foi posteriormente encaminhada para os Serviços de Oftalmologia e de Queimaduras do Hospital de Prince Wales, em Hong Kong.