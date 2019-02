Activistas convidam cidadãos a trazer o seu lixo até à Taipa para aprender a reciclar

Acontece amanhã, no Jardim Cidade das Flores, um evento que convida os cidadãos a trazer o seu lixo para aprenderem a reciclá-lo de forma correcta. A iniciativa surgiu depois de três activistas se terem apercebido que grande parte dos resíduos que são deixados nos contentores de reciclagem acabam na incineradora.

Catarina Vila Nova

Em Macau, a taxa de reciclagem continua a ser baixa e uma parte dos resíduos que chega aos contentores acaba por não ser reciclada por os cidadãos não estarem educados sobre a forma correcta de reciclar. A afirmação é da activista Annie Lao, que quer contrariar esta tendência com um evento que vai ter lugar amanhã à tarde, no Jardim Cidade das Flores. A ideia é simples: “Nós queremos ensinar o público a reciclar o lixo doméstico de uma forma limpa”, explica a co-organizadora da iniciativa em declarações ao PONTO FINAL. O objectivo, acrescenta, é ter a certeza que todo o lixo recolhido será, de facto, reciclado, pelo que conta já com o apoio de uma das empresas de reciclagem que operam no território.

“Nós começamos esta iniciativa para encorajar as pessoas a reciclar materiais limpos e, ao mesmo tempo, dizer ao Governo que os contentores de reciclagem que eles têm não são bons e precisam de ser melhorados”, explicou Annie Lao, em declarações ao PONTO FINAL. “Se fores ao Leal Senado ou à Horta e Costa e olhares para os contentores de reciclagem podes ver que estão todos sujos. Nós não queremos pôr o nosso lixo ali porque sabemos que vai tudo parar à incineradora porque fica tudo sujo e contaminado e não é possível ser reciclado de forma apropriada”, critica a activista.

A iniciativa de amanhã, que se realiza entre as 14 e as 16 horas, no Jardim Cidade das Flores, teve origem em Hong Kong, cidade onde em quase todos os distritos já aconteceu um “Waste-No-Mall”, segundo conta Annie Lao. Este evento é também organizado por Angus Lam e outra pessoa que apenas quis ser identificada pelo apelido Leong, que se deslocaram várias vezes até à região vizinha para aprender com os líderes do movimento “Hong Kong Waste-No-Mall” para, agora, o trazerem para Macau. “Nós queremos pedir ao público para trazer os materiais e, com eles, vamos separá-los e agrupá-los de forma correcta para os recolhermos e enviarmos para a empresa de reciclagem”, explicou a activista. Desta forma, acrescentou Annie Lao, “podemos ter a certeza que tudo o que reciclamos está limpo e pode ser enviado para a empresa de reciclagem”.

Para o evento de amanhã, os organizadores contam com o apoio de uma empresa de reciclagem que se comprometeu a recolher o lixo reunido. Uma vez que esta companhia lida principalmente com plástico, os responsáveis pedem ao público para trazer principalmente resíduos deste material, mas também papel. E porque devem os cidadãos aderir a esta iniciativa em vez de deitar fora o lixo directamente nos contentores? “Todos sabem que é um desperdício deitar fora os produtos limpos nos contentores de reciclagem, porque mesmo que separemos correctamente o lixo vai ficar tudo sujo e, no final, não vai ser reciclado”, responde a activista.

O evento de sábado, espera Annie Lao, será apenas o primeiro. No próximo mês os activistas esperam lançar o “Macau Waste-No-Mall”, todos os fins-de-semana, na Península. Contudo, afirma a activista, a longo prazo, a responsabilidade deve ser do Executivo. “Por enquanto somos apenas voluntários, mas, a longo prazo, o Governo deve disponibilizar mais infra-estruturas e mais recursos humanos”, defende. “A educação é importante e é por isso que nos estamos a focar nesta parte agora, tentar dizer às pessoas para não usarem plástico descartável e procurar alternativas. Reduzir primeiro e depois reciclar, esta é a nossa mensagem. Se contarmos com o Governo para criar leis, vai demorar demasiado tempo, por isso, enquanto esperamos, temos de agir”, declarou.