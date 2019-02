Proposto aumento do salário mínimo dos funcionários de limpeza e segurança da administração predial

O Conselho Executivo apresentou ontem a proposta de alteração à lei do salário mínimo para os trabalhadores de limpeza e segurança na actividade de administração predial, avançando com um aumento para as 32 patacas por hora. Até aqui, o salário mínimo para estes trabalhadores era de 30 patacas por hora. Esta proposta de lei prevê ainda que, no caso dos funcionários que sejam pagos ao dia, o valor cresça das 240 patacas para as 256 e, nas remunerações mensais, o valor é revisto das 6240 patacas para as 6656.

Num outro ponto da proposta de lei apresentada pelo Conselho Executivo é dito que o valor da remuneração calculada ao dia é contabilizado com base no limite máximo de oito horas por dia do período normal de trabalho, devendo a remuneração do período superior a esse limite ser calculada a 32 patacas por hora. Segundo a Rádio Macau, na apresentação da proposta, Leong Heng Teng, porta voz do Conselho Executivo, explicou que a subida teve em conta a inflação e o facto de não ter sido feita qualquer actualização desde que foi criado o salário mínimo para o sector, há três anos.

Além do diploma sobre o salário mínimo dos funcionários de limpeza e segurança da administração predial, o Conselho Executivo concluiu também a discussão sobre o projecto do regulamento administrativo do procedimento relativo ao concurso público para a adjudicação de terrenos. Este projecto tem como objectivo regulamentar a forma do concurso público que está consagrado na Lei de Terras. Além disso, propõe-se a criação de uma comissão de abertura das propostas e de uma comissão de análise das propostas.

Nos concursos por proposta simples, caso se verifique que mais do que um concorrente ofereceu o preço mais elevado, procede-se à licitação verbal, apenas entre esses concorrentes, sendo a adjudicação feita ao concorrente que tenha apresentado o lanço mais elevado. Já no que toca aos concursos com plano de aproveitamento, a comissão de análise das propostas faz a apreciação e esse parecer é remetido ao Chefe do Executivo para decisão. A.V.