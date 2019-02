Lei de Bases passa na especialidade com pedidos ignorados de recurso para o Chefe do Executivo

A bancada pró-democracia voltou ontem a insistir na hipótese de recurso para o Chefe do Executivo e na retirada da norma que prevê que apenas juízes chineses possam julgar casos de segurança nacional. Eram apelos já antigos e, como era esperado, não foram aceites pelo Governo na discussão na especialidade da Lei de Bases da Organização Judiciária.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Entre críticas à impossibilidade de recurso para o Chefe do Executivo e à norma que determina que apenas juízes chineses possam julgar casos de segurança nacional, a Lei de Bases de Organização Judiciária foi ontem aprovada na especialidade na Assembleia Legislativa (AL). Na defesa do que entende ser um direito humano esteve Sulu Sou, o deputado que na sessão de ontem mais se bateu para que o líder máximo da RAEM tenha hipótese de recorrer de uma sentença judicial, mas a secretária para a Administração e Justiça afirmou que a proposta de lei já resolve muitas destas situações. Quanto ao artigo que define que casos de segurança nacional só podem ser julgados por magistrados de nacionalidade chinesa, Sónia Chan rejeitou críticas de falta de confiança, mas argumenta que, em primeiro lugar, devem estar os interesses do Estado.

“Quando o antigo Procurador da RAEM [Ho Chio Meng] foi julgado, eu vi que o interessado clamou pelo recurso. Sabemos que estes casos são raros e não queremos que aconteçam, mas devemos salvaguardar a possibilidade de interposição de recurso para os interessados”, defendeu ontem Sulu Sou. Para o pró-democrata, “o que estamos a discutir são direitos fundamentais e não podemos, por causa de outros factores, lesar os direitos fundamentais”, evocando o artigo 36º da Lei Básica que determina que “aos residentes de Macau é assegurado o acesso ao Direito, aos tribunais, à assistência por advogado na defesa dos seus legítimos direitos e interesses”.

Entendimento diferente do mesmo articulado teve Vong Hin Fai, deputado indirectamente eleito, que argumentou que “não podemos concluir que todos podem ter direito ao recurso”. “Tanto no direito civil como penal há muitos casos em que o julgamento em primeira instância não confere direito ao recurso. Não vejo qualquer violação ao artigo 36º da Lei Básica”, considerou o também advogado.

A favor do direito de recurso do Chefe do Executivo estiveram também o pró-democrata Au Kam San e José Pereira Coutinho. “Concordo com o princípio que qualquer pessoa ou titular tem de garantir o seu direito ao recurso. O Chefe do Executivo e os secretários são parecidos, tal como os deputados e o presidente da AL. Porque é que não aproveita esta revisão para fazer isto?”, questionou Au, enquanto Coutinho argumentou que “todas as pessoas devem ter uma oportunidade de gozar do direito de recurso e este direito deve ser garantido e salvaguardado”.

Sónia Chan não concordou com os argumentos apresentados pelos deputados, alegando que “a revisão já conseguiu resolver a maior parte dos problemas”. De facto, para os restantes titulares dos principais cargos, incluindo secretários, presidente da AL e Procurador, o julgamento em primeira instância passará a ser realizado pelo Tribunal de Segunda Instância (TSI), havendo depois hipótese de recorrer para o Tribunal de Última Instância (TUI). Apenas o Chefe do Executivo continuará a ser julgado em primeira instância pelo TUI, não tendo possibilidade de recurso. “O Chefe do Executivo é julgado em primeira instância no TUI porque os juízes do TUI têm a última decisão e são juízes muito experientes, por isso é adequado para os julgamentos dos casos em que o Chefe do Executivo vier a estar envolvido”, justificou a governante. A secretária para a Administração e Justiça rejeitou ainda que a proposta de lei viole a Lei Básica. “Não podemos aprovar uma lei que viole a Lei Básica porque a Assembleia Popular Nacional também não permite”, declarou.

SONG PEK KEI SUGERE QUE JUÍZES ESTRANGEIROS PEÇAM NACIONALIDADE CHINESA

Outro artigo que suscitou debate entre os deputados é o que veio determinar que apenas juízes de nacionalidade chinesa podem julgar casos relacionados com a segurança nacional. Da bancada pró-democracia vieram acusações de desconfiança nos magistrados estrangeiros, com Au Kam San a denotar “uma posição de falta de confiança” por parte do Governo. Sulu Sou apontou que “a secretária sempre disse que tem completa confiança nos juízes estrangeiros, mas agora está a impor-lhes restrições”. “Chineses ou não, os magistrados pertencem ao corpo de magistrados judiciais. Quando dizemos que confiamos neles, mas não podem julgar determinados casos, isso não está a demonstrar a nossa confiança neles”, argumentou o também vice-presidente da Associação Novo Macau.

No entender de Song Pek Kei, “não está em questão a confiança, mas a fidelidade”, sugerindo aos juízes estrangeiros que tenham interesse em julgar estes casos que adoptem a nacionalidade chinesa. “Se um magistrado estiver muito interessado em julgar esses casos de defesa da segurança nacional pode optar pela nacionalidade chinesa. É uma opção de cada um. Quando vemos que estão em causa os interesses fundamentais da nação é óbvio que a opção deve ir ao encontro dos interesses nacionais”, apontou a deputada, eleita por sufrágio directo, recusando que, com este artigo, se esteja a discriminar ou a desconfiar dos magistrados estrangeiros.

Sónia Chan justificou esta opção legislativa com os interesses da China. “Esta situação especial tem a ver com o interesse do nosso Estado. Macau, enquanto parte da China, tem que salvaguardar os interesses máximos do Estado”, considerou a governante. “É de salientar que os juízes estrangeiros têm vindo a contribuir muito para a RAEM e vamos continuar a ter confiança nestes juízes”, reiterou.