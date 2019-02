Governo arrecadou 106.781 milhões de patacas em impostos directos sobre o jogo em 2018

O Executivo arrecadou no ano passado 106.781 mil milhões de patacas em impostos directos sobre o jogo, um aumento de 13,6% face ao valor obtido no ano anterior, de acordo com dados provisórios. Em 2017, os impostos directos sobre o jogo – 35% sobre as receitas brutas dos casinos – representaram 93.961 milhões de patacas aos cofres do território. Segundo a Direcção dos Serviços de Finanças, os 106.781 milhões de patacas em impostos directos sobre o jogo arrecadados em 2018 representaram 79,6% da totalidade das receitas públicas de Macau. No total, as receitas foram de 134.204 milhões de patacas, mais 13,7% do que em 2017.

Apesar de as despesas terem aumentado 3,4%, no ano passado, para 80.331 milhões de patacas, graças ao bom desempenho da indústria do jogo, o território apresentou um saldo positivo nas contas públicas de 53.872 milhões de patacas. No primeiro mês deste ano, o Governo apresentou um saldo positivo de 9.132 milhões de patacas na execução orçamental, mais de metade do valor previsto para todo o ano de 2019.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Finanças, em Janeiro, o território arrecadou receitas de 12.181 milhões de patacas e registou despesas de 3.049 milhões de patacas. O Governo calcula obter 117,3 mil milhões de patacas em receita (menos do que o valor arrecadado em 2018) e 99,2 mil milhões de despesa (um número mais elevado que em 2018), de acordo com dados oficiais.

O valor arrecadado através do jogo representou, em Janeiro, 10,4% do total que as autoridades de Macau esperam arrecadar em 2019 (98 mil milhões de patacas). Os casinos de Macau fecharam o mês de janeiro com receitas de 24.942 milhões de patacas, menos 5% do que no mesmo mês do ano passado.

A última vez que tinha existido um resultado homólogo inferior foi em Julho de 2016, quando os casinos fecharam o mês com receitas de 17.774 milhões de patacas, menos 4,5% do que o resultado alcançado em Julho de 2015.