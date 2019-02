Deputados preocupados com legalização de pensões ilegais

Alguns deputados mostraram ontem preocupação com a possibilidade de a Lei da Actividade dos Estabelecimentos Hoteleiros, ontem aprovada na generalidade na Assembleia Legislativa (AL), abrir a porta à legalização das pensões ilegais. Isto porque a proposta de lei permite a instalação de quartos comuns onde o alojamento é prestado à cama e não por unidade de alojamento, ou seja, os ‘hostels’. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura recusou que esta seja a intenção do Governo e frisou a necessidade de alargar a oferta hoteleira da cidade, uma vez que, em Janeiro, mais de três milhões de turistas chegaram a Macau.

Um dos deputados que alertou para a possibilidade de legalização das pensões ilegais foi Au Kam San, para quem a “grande alteração” da proposta de lei se prende com o alojamento de baixo custo. “[O diploma] abre alguns furos para que os alojamentos ilegais passem a legais. Há que desenvolver um pouco mais essa norma porque não se sabe quais as exigências que tem que reunir”, considerou o pró-democrata. A favor de uma maior diversificação do sector hoteleiro esteve Davis Fong, deputado nomeado pelo Chefe do Executivo. “Concordo que há que dar mais escolhas aos turistas para pernoitarem em Macau”, referiu o académico da área do jogo.

Alexis Tam assegurou que “o Governo não vai tornar legais as pensões ilegais” e revelou que, em Janeiro, Macau recebeu mais de três milhões de turistas, “mais 25% em comparação com o ano passado”. Na apresentação da proposta de lei, o governante explicou que “a nova lei permite a instalação de quartos comuns onde o alojamento é prestado à cama e não por unidade de alojamento e também se permite a instalação nos alojamentos de baixo custo aquilo a que vulgarmente se denomina por cápsulas”. “Com estas novas medidas pretende-se diversificar a oferta de alojamento turístico”, explicou o secretário. C.V.N.