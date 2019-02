CPU teme descaracterização da estrada de Lai Chi Vun

Na primeira reunião plenária do ano do Conselho de Planeamento Urbanístico, vários membros manifestaram preocupação com os projectos de três lotes na estrada de Lai Chi Vun, dizendo que a definição de uma altura máxima não é suficiente para a preservação das características do local. “Não vai criar grande impacto, não vai haver controvérsia”, respondeu o responsável da DSSOPT. Os planos acabaram por ser aprovados.

Os membros do Conselho de Planeamento Urbanístico (CPU) discutiram três lotes na estrada de Lai Chi Vun, em Coloane. De acordo com o plano, a altura máxima para construção nos três locais é de 8,9 metros, condição que não será suficiente para conservar a singularidade da estrada junto aos antigos estaleiros, indicaram alguns dos conselheiros. A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) esclareceu que os lotes em causa não estão incluídos na zona de protecção de Lai Chi Vun, mas que estão sob o plano da vila de Coloane. Apesar das dúvidas, os três planos acabaram por ser aprovados.

Os lotes em causa, o n.º 6, n.º9 e n.º5 da estrada de Lai Chi Vun, não estão abrangidos pela zona de protecção dos antigos estaleiros, mas, ainda assim, foi estipulada uma altura máxima para construção de 8,9 metros, em consonância com o indicado pelo Instituto Cultural (IC).

“Nesta estrada, um lado pertence à zona de protecção, mas o outro lado não pertence. Acho que para uma remodelação ou para os ajustamentos regulares, mesmo que não seja uma zona de protecção, há que ter alguns critérios. Este planeamento não é apropriado para salientar as características da estrada de Lai Chi Vun”, começou por dizer Chan Tak Seng. “No planeamento só temos um critério, o dos 8,9 metros [de altura], eu acho que não é suficiente”, acrescentou o conselheiro.

Um outro membro do CPU pediu ainda que fosse feito um planeamento geral para toda a vila de Coloane: “A questão não é só a altura, temos de ter um planeamento mais pormenorizado sobre as construções e sobre a paisagem. Porque é que não valorizamos a vila de Coloane e a sua singularidade? Deve haver um planeamento geral para toda a zona e não apenas para esta rua”.

Perante estas dúvidas, o responsável da DSSOPT recordou os estudos que foram feitos no passado: “Tendo em conta a avaliação feita pelo Instituto Cultural, ainda estamos a analisar os resultados e as informações. Esses lotes não fazem parte da área em causa, mas acho que não vai criar grande impacto, não vai haver grande controvérsia”. “Vamos seguir o planeamento da vila antiga de Coloane, não só nas restrições em relação à altura, mas também nos materiais e no design. Claro que vamos seguir as opiniões do IC e melhorar o planeamento conforme o parecer do IC para uniformizar a paisagem”, afirmou.

Um dos membros falou ainda sobre a possibilidade de haver inundações na zona, ao que a DSSOPT respondeu apenas que, durante o planeamento, essa questão foi considerada. Depois de os membros do CPU terem dado as suas opiniões, Leong Keng Seng deu como aprovados os planos para os três lotes da estrada de Lai Chi Vun.