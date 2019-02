CPK vence Benfica e aumenta vantagem para cinco pontos

O Chao Pak Kei venceu ontem à noite o Benfica de Macau, por 2-1, e leva já cinco pontos de vantagem sobre os actuais pentacampeões do território. Na outra partida disputada ontem, o Sporting de Macau perdeu por 2-0 frente ao Ching Fung.

A Liga de Elite leva apenas quatro jornadas mas o Chao Pak Kei (CPK) continua a mostrar que poderá ser o principal candidato ao título, contrariando a hegemonia do Benfica de Macau, campeão nas últimas cinco edições da prova. Ontem, as duas equipas encontraram-se no Campo do Canídromo e o CPK levou a melhor, derrotando as ‘águias’ por 2-1.

O conjunto orientado por Ignacio Hui marcou dois golos em apenas três minutos, aos 17 e 20, por Ho Ka Seng e Diego Patriota, respectivamente, mas o Benfica reentrou na partida pouco depois, aos 24, com um golo de Filipe Duarte. Pouco antes do intervalo, Felipe Denilson teve o empate nos pés, mas a bola acabou por sair ao lado da baliza à guarda de Batista. Nos segundos 45 minutos o Benfica procurou chegar pelo menos ao empate, com o Chao Pak Kei a criar sempre alguns lances de perigo em contra-ataque, mas o resultado acabaria por não se alterar mais.

“Já sabíamos que podia acontecer [derrota]. Viemos preparados, tinha dito à malta que poderia ser num erro, cometemos dois erros e eles fizeram dois golos. Acho que demos de avanço estes dois golos, reagimos bem e podíamos ter feito o empate já quase no fim da primeira parte e o jogo mudava, mas o futebol é isto. Cometemos dois erros e custou caro, mas deu gozo ver a reacção da equipa na segunda parte, acabámos o jogo com três sub18 em campo, o que é fantástico”, disse Cuco no final da partida. Em declarações ao PONTO FINAL, o treinador-jogador das ‘águias’ mostrou-se “orgulhoso” pela atitude da equipa, lembrando que há “muito campeonato para jogar”. “Costumo dizer que o campeonato, sendo curto, a margem de erro é um empate e uma derrota. Já aconteceu, a partir de agora é olhar para a frente”, concluiu.

Do lado do Chao Pak Kei, Adilson Silva destacou a diferença alcançada de cinco pontos para o adversário, um factor que ganha especial relevância devido às condicionantes da Liga de Elite. “Estamos agora isolados na liderança, com cinco pontos de diferença, é muito importante para um campeonato que é bem curto. Foi contra um concorrente directo e a gente sai na frente no primeiro turno”, disse o médio brasileiro, referindo-se à primeira volta do campeonato.

Sobre o “segredo” da vitória, Adilson Silva referiu que a estratégia foi treinada pela equipa ao longo da semana. “Entrámos um pouco mais defensivos esperando o Benfica porque tínhamos dois pontos na frente, o campo não ajuda muito, quando você defende melhor é difícil para a equipa que está atacando. Conseguimos neutralizar os pontos fortes, que são os extremos do Benfica”, apontou.

Com esta vitória o Chao Pak Kei soma agora 12 pontos no campeonato, mais cinco que o Benfica de Macau, que poderá ser ultrapassado pelo Ka I, caso a formação orientada por Josecler vença hoje os Sub23.

Na outra partida disputada ontem, o Sporting de Macau voltou a perder, desta vez frente ao Ching Fung, por 2-0. Arnold Mbuyu e Ronieli Nascimento, aos 24 e 90 minutos, respectivamente, fizeram os golos da equipa orientada por João da Rosa.