AL questiona menção a escolas com fins lucrativos na proposta de lei sobre escolas particulares

A 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa quer saber a razão pela qual o Governo decidiu fazer referência a escolas com fins lucrativos na proposta de lei sobre o estatuto das escolas particulares do ensino não superior, que está a ser discutida na especialidade. Chan Chak Mo adiantou que a discussão do tema deverá levar entre seis a nove meses. “Nós não conhecemos muito sobre a área da educação”, confessou.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que esteve reunida ontem para discutir a proposta de lei dos estatutos das escolas particulares do ensino não superior, manifestou dúvidas sobre a referência a escolas com fins lucrativos. Nesta reunião foi também discutida a questão das devoluções das despesas investidas depois de a escola encerrar. Esta foi a segunda reunião sobre esta proposta de lei, podendo vir a estender-se pelos próximos nove meses.

Chan Chak Mo começou por adiantar que, na reunião de ontem, a questão que levantou mais debate foi o artigo sobre as escolas com fins lucrativos e as escolas sem fins lucrativos. “Porque é que agora começa a haver [referência a] escolas com fins lucrativos? Antigamente, no decreto lei de 1993, havia apenas [referência a] escolas sem fins lucrativos. Temos de perguntar ao Governo porque é que agora existem escolas com fins lucrativos”, disse o deputado. “Nós queríamos perguntar ao Governo porque é que agora se passa a regular escolas com fins lucrativos”, sublinhou o presidente da comissão.

De acordo com a proposta de lei, “as escolas classificam-se, conforme a natureza de exploração indicada nos respectivos estatutos, em escolas com fins lucrativos e escolas sem fins lucrativos”.

O mesmo artigo diz que a entidade titular da escola só pode obter a devolução das despesas investidas na escola sem fins lucrativos após o seu encerramento e a restituição dos valores dos respectivos apoios financeiros. “Este número suscitou vários problemas porque há várias formas de encerramento. Há o encerramento voluntário, o encerramento automático e o encerramento compulsivo. Todos os âmbitos do encerramento recaem no que diz este número ou não?”, questionou Chan Chak Mo, que apresenta outras dúvidas a apresentar ao Governo: “Aqui diz que há uma devolução das despesas investidas nas escolas [por parte da entidade tutelar]. A partir de quando? Só as despesas investidas no último ano?” e “despesas investidas são as despesas correntes ou são os equipamentos adquiridos? Despesas de obras e remodelações têm de ser devolvidas ou não?”.

Os parlamentares presentes na comissão questionaram ainda uma das condições para que as entidades tutelares possam explorar as escolas: os recursos humanos devem compreender, pelo menos, as despesas necessárias para garantir o funcionamento da escola por um ano. A comissão pergunta se o espaço temporal de um ano é suficiente, e se os recursos financeiros não forem suficientes se a escola em causa é encerrada ou não.

Questionado sobre quanto tempo levaria a comissão a discutir a proposta de lei na especialidade, Chan Chak Mo revelou que levaria, “pelo menos, seis a nove meses”. “Nós não conhecemos muito sobre a área da educação e vamos solicitar ao Governo que apresente mais informações”, justificou.