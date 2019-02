Agnes Lam reitera falta de comunicação dos Serviços de Saúde com vítima de violência doméstica

Foi com surpresa que Agnes Lam reagiu ao comunicado dos Serviços de Saúde que veio pôr em causa a versão dos factos apresentados até aqui pela deputada no caso da vítima de violência doméstica. A professora da Universidade de Macau confirmou ter sido previamente contactada por um representante do Governo a propósito de uma instituição de caridade disposta a pagar a cirurgia, mas diz não ter revelado até aqui esta informação a pedido do próprio. Até ontem, a família continuava sem saber qual o hospital em Singapura onde a organização quer pagar a operação e encontrava-se ainda a aguardar pela respectiva avaliação dos Serviços de Saúde.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Em resposta à intervenção de Agnes Lam na sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL) de terça-feira, na qual a deputada criticou a acção dos Serviços de Saúde no caso da vítima de violência doméstica, o organismo emitiu um comunicado a lamentar “profundamente a existência de alguns discursos falsos”. Sem nunca indicar o nome de Agnes Lam, referindo-se à professora da Universidade de Macau como a “deputada relevante”, os Serviços de Saúde defendem-se das acusações da legisladora e dizem não estar “preocupados nem pretendem proteger exclusivamente a imagem pública”. Em declarações ao PONTO FINAL, Agnes Lam mostrou-se surpreendida com a reacção do organismo e confirmou que, antes de ser lançada a campanha de fundos para financiar a operação da vítima, foi contactada por um representante do Governo que lhe revelou haver uma instituição de caridade com intenções de suportar os custos desta cirurgia. Porém, foi a pedido deste funcionário que esta informação não foi, até agora, divulgada.

“Os Serviços de Saúde não estão preocupados nem pretendem proteger exclusivamente a imagem pública. Os Serviços de Saúde lamentam algumas declarações falsas e reiteram que estão e continuam a fazer da melhor forma o trabalho de ligação, coordenação, acompanhamento entre a paciente e a instituição médica de Singapura”, pode ler-se no comunicado ontem divulgado pelo organismo. “Esta situação causou algum alarme e preocupação na sociedade. Como todo este processo envolve o dispêndio elevado de verbas do erário público e como foi anunciada uma angariação de fundos, os Serviços de Saúde têm a obrigação de esclarecer e proteger o direito do público à informação, daí ter sido emitido um comunicado público sobre a situação clínica da paciente e os métodos de acompanhamento”, justificam.

Segundo é explicado no comunicado, antes de os familiares da vítima terem anunciado, em conferência de imprensa, uma campanha de angariação de fundos para financiar os custos da operação no Reino Unido, já os serviços governamentais tinham informado a “deputada relevante” de que uma instituição de caridade se tinha disponibilizado para “subsidiar a paciente de modo a que esta pudesse receber tratamento cirúrgico”. “Não é verdade que só tenha sido emitido um comunicado de imprensa devido à conferência de imprensa de angariação de fundos promovida pela vítima e a sua família”, alegam os Serviços de Saúde.

A “deputada relevante” é Agnes Lam que, desde Outubro do ano passado, tem vindo a acompanhar o caso. Ontem, em declarações a este jornal, a académica confirmou que, a 4 de Fevereiro, – três dias depois de ter informado o Governo que ia avançar com a campanha de recolha de fundos – foi contactada por um representante do Executivo que lhe disse existir uma instituição de caridade que estaria disposta a suportar os custos da cirurgia. Contudo, esta pessoa, que a deputada apenas disse não pertencer aos Serviços de Saúde, não quis revelar o nome do organismo nem o montante que estavam dispostos a doar, nem confirmou que tal donativo era já certo. Por estas razões, os familiares da vítima decidiram não aceitar a oferta e avançar com a campanha de fundos, explicou Lam.

Porém, no dia 8 de Fevereiro, Agnes Lam voltou a contactar o mesmo responsável do Governo que lhe disse o nome da instituição de caridade. “Parecia que eles iam doar e eu pedi-lhe para confirmar isto para divulgar esta informação na conferência de imprensa daquela tarde, mas esta pessoa disse que não porque ainda não estava confirmado e que o Governo iria anunciar mais tarde quando estivesse confirmado”, disse a deputada, que confirmou tratar-se de uma instituição de caridade local, mas não quis revelar o nome. “Nós não podíamos esperar porque a vítima tem de dizer ao médico de Hong Kong no dia 22 de Fevereiro se quer fazer a operação no Reino Unido ou não. Na altura nós só tínhamos três semanas e já tínhamos esperado meses pelo Governo”, explicou.

No comunicado ontem divulgado, os Serviços de Saúde dizem ainda que “quando tiveram conhecimento da existência de uma manifesta intenção de uma instituição de caridade em apoiar a vítima de forma a que fosse efectuada uma cirurgia no exterior, a instituição médica de Singapura foi contactada de imediato e a paciente e os seus familiares foram, de forma clara, informados da situação”. Esta informação contradiz também a versão de Agnes Lam que ontem voltou a reiterar que os familiares da vítima continuam sem saber qual é a instituição médica onde a instituição de caridade quer que a paciente seja operada.

Foi na passada quinta-feira que a família esteve reunida com os Serviços de Saúde e com a instituição de caridade, que impôs como condição para o pagamento da cirurgia que esta se realizasse em Singapura. Os pais não quiserem aceitar de imediato por não saberem o nome do hospital em causa e por a filha preferir ser operada no Reino Unido, uma vez que foi já vista pelo médico que a iria operar naquele país. Até ontem, a família ainda estava a aguardar pela avaliação dos Serviços de Saúde sobre a opção da intervenção em Singapura.