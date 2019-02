Novo regime de convergência das telecomunicações não limita número de operadoras

O novo regime de convergência de redes e serviços de telecomunicações não coloca limites ao número de operadoras a receber licenças, já que o licenciamento não será por concurso, mas através de pedido. “Tudo depende do mercado”, afirmou a directora da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT), Derby Lau. O novo regime vai permitir que as operadoras ofereçam pacotes integrados de serviços.

André Vinagre

Foram apresentados ontem os pontos-chave referentes ao novo regime de convergência de redes e serviços de telecomunicações. Em conferência de imprensa, Derby Lau, directora da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT), afirmou que o novo regime não vai limitar o número de licenças para as operadoras e que os pacotes de serviços integrados podem ser uma realidade depois da entrada em vigor do novo regime, o que deverá acontecer ainda este ano. O montante das multas a aplicar às operadoras também vai ser revisto e aumentado.

Na sessão de esclarecimentos, Derby Lau começou por enumerar os pontos-chave deste novo regime: a promoção da convergência das telecomunicações para acompanhar a rede 5G; o melhoramento do modo de regulação; a renovação do modo de operação; a promoção da partilha e acesso a infra-estruturas; a protecção dos interesses dos utilizadores e a estabilização da prestação de serviços. Na prática, explicou Fátima Oliveira, chefe funcional da área dos assuntos jurídicos da área de telecomunicações, a grande alteração tem a ver com o fim da compartimentação das licenças do sector. Passam a existir apenas dois tipos de licença: uma para a instalação e operação de infra-estruturas de rede e outra para os serviços de telecomunicações.

“Neste momento, o regime está compartimentado. Temos licenças para tecnologias de 2G, 3G, 4G, serviços fixos, etc. O que se pretende agora é ter apenas duas grandes licenças não compartimentadas por tecnologias. A divisão agora dá-se entre as licenças para a rede e para serviços”, explicou Fátima Oliveira. “Vamos aplicar o princípio da neutralidade técnica. Com a evolução das tecnologias, entendemos que deve haver este regime para regular todas as tecnologias. Este novo regime serve para regular todas as tecnologias. Dividimos as licenças em duas: rede e serviços”, reforçou Derby Lau, acrescentando que espera lançar este regime ainda este ano. As licenças de rede têm uma validade de 15 anos e as licenças de serviços têm uma duração de oito, adiantou a responsável dos CTT.

Com o novo regime, o licenciamento deixa de ser por concurso e passa a ser feito através de pedido. Assim, o número de licenças não será limitado, “tudo depende do mercado”, referiu a directora dos CTT. “Vamos escolher de acordo com as necessidades do mercado”, acrescentou.

Sobre a oferta de serviços integrados por parte das operadoras, Derby Lau afirmou que tal pode vir a ser uma realidade ainda este ano, após a entrada em vigor do novo regime. “O ‘triple play’ [internet, telefone e televisão] pode acontecer depois da entrada em vigor do regime, tudo depende das operadoras”, disse. Também o valor das multas vai ser revisto. No regime actual, o montante máximo para as multas às operadoras é de um milhão de patacas e, com o novo regime, este valor vai passar para o dobro. “As multas até aos dois milhões de patacas servem para aumentar a garantia dos consumidores”, justificou Derby Lau.

O regime de convergência de redes e serviços de telecomunicações está sob consulta pública até ao próximo dia 4 de Março. Questionada sobre possíveis preocupações das operadoras, Derby Lau respondeu que o organismo ainda não recebeu opiniões oficiais por parte do sector.