Lei dos táxis aprovada na especialidade com críticas ao modelo de exploração exclusivamente por empresas

Entre críticas e falta de consenso entre os deputados, a nova lei dos táxis foi ontem aprovada na especialidade na Assembleia Legislativa. Para alguns, as alterações introduzidas são a solução para acabar com o caos que reina no sector, enquanto que, para outros, era preciso ir mais longe. No final, o diploma ontem aprovado foi o resultado de um consenso alcançado entre Governo e deputados, afirmou Raimundo do Rosário.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Era há muito esperada e foi ontem aprovada na especialidade a nova lei dos táxis, com críticas ao modelo de exploração em exclusivo por empresas e pedidos para a sua revisão. Uma das novidades que mais discussão gerou entre os deputados na Assembleia Legislativa (AL) foi a obrigatoriedade de constituição de uma sociedade comercial para obtenção de uma licença, uma vez que, entenderam vários legisladores, tal poderá levar a que os táxis sejam utilizados como “instrumentos de investimento”. Ainda que alguns deputados acreditem que o novo diploma vai resolver a “situação caótica” que impera no sector, noutros a dúvida permanece quanto à sua capacidade de erradicar as “ovelhas negras” ao volante dos táxis.

Ao fim de nove meses de discussão em sede de comissão, o secretário para os Transportes e Obras Públicas pouco mais tinha a acrescentar, pelo que a discussão de ontem aconteceu, principalmente, entre os deputados. “Chegou-se a um consenso com a comissão. Não foi uma decisão unilateral do Governo. O que hoje temos é o resultado de um consenso alcançado com a comissão”, declarou Raimundo do Rosário, em resposta a críticas de deputados sobre a escolha do modelo empresarial para a exploração da actividade dos táxis. Au Kam San foi um deles: “O proponente tem uma mentalidade muito radical e quando pensa numa coisa não muda. Será que a exploração por empresas é seguramente melhor? As ovelhas negras são todas as que exploram individualmente?”, questionou o pró-democrata, atirando que esta foi uma decisão tomada ‘a priori’ pelo Governo.

Ella Lei disse ter “reservas” quanto a esta opção, sugerindo que seja determinada uma percentagem de licenças para pessoas singulares. “Para conseguir uma boa gestão dos táxis é preciso ter, em primeiro lugar, bons taxistas, ou seja, criar um bom ambiente para a sobrevivência dos taxistas e evitar que os táxis se transformem em instrumentos de investimento”, apontou a deputada dos Operários. Também Sulu Sou criticou esta alteração, classificando-a de injusta para com os detentores de uma licença individual. “Transparece que o proponente quer impor condições para evitar a monopolização do mercado. Contudo, não deve adoptar uma medida que exclui os candidatos a nível individual. Estamos a negar por completo o esforço dos motoristas que têm explorado a actividade a nível individual”, considerou o pró-democrata.

Opinião contrária foi defendida pelo deputado nomeado pelo Chefe do Executivo Joey Lao, para quem o modelo empresarial “poderá resolver o fenómeno caótico dos táxis”. “Não é uma situação muito grave. Trata-se de uma situação que ainda podemos resolver. Com esta solução o Governo pode melhor fiscalizar a situação dos táxis”, apontou. Pang Chuan, também deputado nomeado, considerou que “a forma empresarial só facilita a gestão da frota”.

Raimundo do Rosário justificou a decisão, que disse ter sido fruto de um consenso alcançado com a comissão, “tendo em conta a decisão real”. “Neste momento temos 1.600 táxis. No futuro, se for uma empresa, para nós é mais fácil. Tomamos esta decisão tendo em conta a situação real”, explicou o governante, declarando que “consenso pode não ser uma opinião por unanimidade”. Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), acrescentou que, com esta solução, as empresas poderão facultar melhores acções de formação e a manutenção dos veículos poderá também ser optimizada.

Na declaração de voto, os deputados eleitos por sufrágio indirecto Chui Sai Cheong e Kou Hoi In consideraram que “foi dado um passo em frente muito importante” e deixaram um pedido para a futura revisão do Regime Jurídico do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer. Pang Chuan e Joey Lao apontaram que esta revisão legislativa era esperada “há muito tempo para resolver a situação caótica dos táxis” e frisaram também a necessidade de voltar a alterar o diploma no futuro.

Menos optimista, Agnes Lam disse ter ficado com dúvidas acerca da eficácia da nova lei dos táxis em resolver os problemas do sector. “O mais importante é optimizar a qualidade dos serviços, mas persistem algumas dúvidas sobre se isto consegue melhorar a prestação do serviço”, apontou a deputada eleita por sufrágio directo. Sulu Sou foi mais longe e afirmou categoricamente que a lei não consegue resolver os problemas existentes. “Era uma lei esperada há muito tempo para resolver o caos dos táxis, mas esta proposta de lei não consegue resolver radicalmente os problemas existentes”, atirou.