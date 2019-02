Sulu Sou questionou ontem a manutenção do sistema eleitoral do Chefe do Executivo que, afirmou o pró-democrata, exclui a esmagadora maioria dos eleitores e resulta na eleição de uma pessoa sem a confiança dos cidadãos. Em reacção às declarações de Ho Iat Seng, presidente da Assembleia Legislativa (AL), e de Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, o deputado disse que, à primeira vista, parece que o público tem um papel relevante neste processo quando, na verdade, a esmagadora maioria dos cidadãos não tem direito a um voto. Como resultado, a sociedade acaba por ficar desligada e desvinculada do Governo, lamentou.

“À primeira vista parece-nos que tudo depende do público e que a escolha dos cidadãos assume um papel preponderante na eleição do Chefe do Executivo. O que é incontestável é o facto de a esmagadora maioria dos cidadãos não ter sequer direito a um voto”, declarou Sulu Sou, durante o período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária da AL de ontem. “Como sempre aconteceu”, continuou o deputado, “o acesso à sala onde se procede à votação exclui as centenas de milhares de eleitores qualificados, tal como se fosse afixado um aviso insultuoso na porta”.

O vice-presidente da Associação Novo Macau aponta que, cada vez que é eleito o Chefe do Executivo, é a população que é afectada. “No entanto, a maioria só pode ver a eleição através da televisão, como se fosse um filme, e muitos nem sequer têm vontade de ver esse filme”, atirou. “Assim”, continuou, “os cidadãos perdem o seu sentimento de pertença em relação ao Governo, o que resulta na estagnação, num baixo nível, do desenvolvimento do regime político democrático e o Governo continua a não ter nem necessidade política nem deveres políticos para responder perante os cidadãos”.

Este sistema, considera o deputado, resulta na eleição de uma pessoa na qual “é quase impossível confiar”, escolhida por um “círculo pequeno”. “Uma linha marca a diferença entre o ‘trusted man’ (o homem de confiança) e o ‘yes man’ (o mero cumpridor de ordens) e o que falta no meio de tudo isto é um sistema político democrático, justo e aberto”, frisou o pró-democrata. C.V.N.