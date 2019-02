Há escassez de talentos em Macau, indica comissão

A Comissão de Desenvolvimento de Talentos (CDT) verificou que existe uma escassez de quadros em Macau. Verificou-se que os recursos humanos locais e a reserva de quadros qualificados se encontram numa “situação de escassez”, indicou ontem a comissão após uma sessão de apresentação do estudo das políticas de quadros qualificados de Macau.

Embora Macau apresente um desenvolvimento económico favorável, lê-se no comunicado divulgado ontem, a estrutura sectorial é relativamente pobre, acrescentando que a reserva de quadros qualificados tem por base o cultivo de talentos locais e o regresso de talentos a Macau.

O relatório dá os exemplos de Shenzhen, onde, até finais de 2016, foram “introduzidos, cumulativamente, 4,52 milhões de quadros com capacidades técnicas e profissionais”, e de Hong Kong, que tinha, até finais de 2017, “um total de 62,1 mil quadros qualificados”.

Assim, propôs-se que Macau tivesse como referência outras regiões aquando do ajustamento das políticas existentes sobre a introdução de quadros qualificados. Os membros do Conselho de Desenvolvimento de Talentos consideraram que Macau deveria ter em atenção a distinção entre funções do Governo e funções das empresas privadas. Um dos membros, diz a nota, sugeriu que, no futuro, a definição de políticas de introdução de quadros qualificados deve passar, em primeiro lugar, por clarificar as necessidades reais dos diferentes sectores e quais as profissões que carecem, urgentemente, de quadros qualificados.

Segundo o comunicado, um dos membros da comissão explicou que se deve dar ênfase ao aumento da qualidade da população activa local, alterando a estrutura da mesma e, ao mesmo tempo, ao aperfeiçoamento do actual regime de emprego dos não residentes. Perante a pressão do aumento contínuo da população residente e do número de turistas, que em 2018 atingiu cerca de 36 milhões, como resolver a falta de recursos humanos constitui um problema social muito importante, refere a comissão. A.V.