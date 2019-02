Gestora das bibliotecas públicas afastada do cargo e alvo de repreensão escrita

Foi aplicada uma repreensão escrita à chefe do Departamento de Gestão de Bibliotecas Públicas do Instituto Cultural (IC) devido à aquisição de livros sem critério. Tang Mei Lin vai deixar o cargo, mas mantém-se no sector das bibliotecas do IC, adiantou a presidente do instituto. Mok Ian Ian disse também que o edifício da escola Ling Nam e o pórtico de entrada do Pátio do Mainato vão ser alvo de restauro.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Tang Mei Lin, chefe do Departamento de Gestão de Bibliotecas Públicas do Instituto Cultural (IC), vai ser alvo de uma repreensão escrita devido aos “milhões gastos na aquisição de novos livros sem critério” e ao desleixo na catalogação e conservação do acervo da rede de bibliotecas públicas. A responsável abandona o cargo a 22 de Fevereiro e será depois substituída pelo actual chefe de Divisão de Prestação e Promoção dos Serviços aos Leitores do IC, adiantou ontem a presidente do instituto, Mok Ian Ian, à margem da reunião plenária do Conselho do Património Cultural. Contudo, Tang Mei Lin vai manter-se no sector das bibliotecas do IC.

Mok Ian Ian começou por dizer que o processo disciplinar à chefe do Departamento de Gestão de Bibliotecas Públicas já estava concluído. “O IC vai aplicar uma pena de repreensão escrita à responsável do departamento de gestão das bibliotecas públicas”, afirmou Mok Ian Ian, acrescentando que a chefe do departamento vai abandonar o cargo a 22 de Fevereiro, sendo depois substituída pelo chefe de Divisão de Prestação e Promoção dos Serviços aos Leitores do IC. A presidente do IC disse ainda que Tang Mei Lin vai continuar no instituto, no sector das bibliotecas.

Em causa está uma investigação levada a cabo pelo Comissariado de Auditoria que, em Maio do ano passado, detectou situações de desleixo na catalogação e conservação do acervo das bibliotecas públicas, além dos “milhões gastos na aquisição de novos livros sem critério”. No documento, os auditores mencionaram “desordem, má gestão, 100 mil documentos não catalogados, alguns há mais de cinco anos, outros há mais de 17 anos, dejectos de animais, baratas, humidade e odor desagradável nos depósitos [e] passividade do pessoal dirigente”.

Nesta reunião, afirmou Mok Ian Ian, foi ainda decidido que o edifício da escola Ling Nam, na estrada dos Parses, e o pórtico de entrada do Pátio do Mainato, junto à Calçada do Gamboa, vão ser alvo de restauro. “Sobre o edifício da escola Ling Nam, que já é um edifício muito antigo, nós verificámos que no telhado apareceram infiltrações e existem algumas fendas, por isso temos de fazer o restauro relativamente a esses problemas. Em relação ao pórtico de entrada do Pátio do Mainato, a reparação é muito mais urgente e os nossos colegas já foram fazer a inspecção. Existem problemas no reboco das paredes, que estão a desfazer-se”, referiu a presidente do IC.

Sobre a zona dos estaleiros navais de Lai Chi Vun, que vão estar hoje sob análise do Conselho de Planeamento Urbanístico, Mok Ian Ian esclareceu que o IC decidiu limitar a altura máxima para construção nos 8,9 metros. A zona em causa não está integrada no plano de protecção do património, referiu a presidente do IC. Em Dezembro do ano passado, o IC tinha adiantado que a zona dos estaleiros de Lai Chi Vun ia ser alvo de um plano de revitalização, em que uma parte seria destinada à exposição de técnicas de construção naval.

Depois da reunião de ontem do Conselho do Património Cultural, Leong Wai Man, vice-presidente do IC, garantiu que a fachada do edifício demolido na rua dos Faitiões, cuja Planta de Condições Urbanísticas ainda estava em consulta pública, vai ser reconstruída de acordo com as suas características originais. A responsável do IC justificou a demolição com o facto de se tratar de um “problema de segurança pública”.

Acerca da consulta pública sobre o segundo grupo proposto para classificação de bens imóveis de Macau, Mok Ian Ian lembrou apenas foram recebidas cerca de 200 opiniões e que o Conselho reconheceu em geral o valor cultural dos nove bens imóveis propostos para classificação e manifestou o apoio a este trabalho. No lote de imóveis em causa estão incluídos: o Posto do Guarda-Nocturno (Patane), o Templo de Sin Fong, as Ruínas do Colégio de S. Paulo (Antigo Muro, troço na Rua de D. Belchior Carneiro, n.º 35), o Edifício na Calçada do Gaio, n.º 6, o Edifício na Estrada da Vitória, n.º 30, as Casas Moosa, o Cemitério de S. Miguel Arcanjo, o Antigo Mercado do Tarrafeiro e a Feira do Carmo (Antigo Mercado Municipal da Taipa).