Ano Novo Lunar impulsionou a restauração e o comércio a retalho, diz a DSE

Segundo um inquérito levado a cabo pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE), as férias de Ano Novo Lunar dos residentes da China continental impulsionaram os sectores de restauração e do comércio a retalho de Macau. Neste período, os comerciantes registaram um aumento do fluxo de pessoas e no volume de negócios, em comparação com os dias normais.

A DSE inquiriu um total de 1.420 comerciantes entre os dias 11 e 12 de Fevereiro. Mais de metade dos comerciantes inquiridos (55%) revelou que houve um maior fluxo de pessoas na sua loja em comparação com os dias normais, com um aumento médio de 32%. As lojas que registaram um aumento no fluxo de pessoas estão situadas na zona do Cotai, Rua do Cunha da Taipa, Rua de Pedro Nolasco da Silva e Largo do Senado, Praia Grande e Avenida de Almeida Ribeiro, Praça de Ponte e Horta e Rua da Felicidade, bem como Ruínas de S. Paulo, indica a DSE. Por outro lado, 16% manifestaram uma redução do movimento na loja. Em média, registou-se um acréscimo médio de 12% no fluxo de pessoas em todos os estabelecimentos comerciais inquiridos.

No que respeita ao volume de negócios, 49% dos lojistas manifestaram uma subida média de 27% no volume de negócios face aos dias normais, enquanto que 16% dizem ter registado uma queda no volume de negócios. No geral, registou-se uma subida de 8% no valor médio das transacções em todos os estabelecimentos comerciais inquiridos, refere a DSE. No comércio a retalho, as indústrias com maior aumento de volume de negócios são as de vestuário e sapatos, artigos de couro, produtos alimentares e lembranças, restauração, bem como produtos cosméticos e de higiene. As zonas com maior aumento do volume de negócios durante o Ano Novo Lunar localizam-se na Rua do Cunha, Cotai, Praça de Ponte e Horta e Rua da Felicidade, bem como Rua de Pedro Nolasco da Silva e Largo do Senado. A.V.