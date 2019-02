‘Águias’ desafiam invencibilidade e liderança do Chao Pak Kei

Benfica de Macau e Chao Pak Kei vão hoje medir forças no Campo do Canídromo naquele que será o jogo grande da jornada entre o actual campeão e o líder do campeonato. A partida está agendada para as 19h05.

Com três jornadas disputadas, o Chao Pak Kei é líder isolado, com três vitórias que resultaram em 12 golos marcados e apenas um sofrido. No entanto, esta jornada pode ter um novo líder, caso o Benfica de Macau vença hoje o Chao Pak Kei, já que apenas dois pontos separam as duas formações na tabela classificativa. A tarefa para as ‘águias’, no entanto, não se antevê que seja fácil face ao futebol que o Chao Pak Kei tem apresentado não só neste ano, mas também nas últimas temporadas, mostrando uma aposta forte a nível do futebol.

“Vai ser um jogo bem difícil, mas a equipa entra sempre para ganhar. O Benfica tem uma equipa nova, que ainda se está a conhecer, mas temos vindo a evoluir bem. O Chao Pak Kei tem jogadores que jogam juntos há muito tempo, com um estilo de jogo”, disse Felipe Denilson em declarações ao PONTO FINAL. O avançado brasileiro, que trocou este ano o Chao Pak Kei pelo Benfica de Macau, refere que o empate até seria um resultado positivo, mas garante que dentro do campo a equipa irá “jogar pela vitória”. “O terreno não ajuda muito, acho que neste momento são mais favoritos [Chao Pak Kei], mas é futebol e tudo pode acontecer”, sublinhou.

Do lado do Chao Pak Kei, Diego Patriota também não antevê facilidades neste confronto, lembrando a qualidade do adversário. “É difícil, ainda mais tendo em conta que é contra o Benfica, o pentacampeão, com jogadores diferentes, mas vamos tentar conquistar os três pontos para ampliar a nossa vantagem”, começou por dizer o médio brasileiro. O facto de as ‘águias’ não terem apostado tanto no plantel este ano “pode ser um ponto positivo”, considera Diego Patriota, mas não é o suficiente para se esperarem quaisquer facilidades dentro do campo. “Têm jogadores que estão acostumados a jogar a Liga de Elite há muitos anos, a serem campeões, e até novos jogadores que têm vindo, é um elenco para ser respeitado”, referiu. As ‘águias’, porém, não vão poder contar com uma das suas principais figuras, o avançado Nicholas Torrão, que está ausente do território.

A partida entre o Benfica de Macau e o Chao Pak Kei irá abrir hoje a quarta jornada da Liga de Elite, às 19h05, seguindo-se o confronto entre o Sporting de Macau e o Ching Fung, às 21 horas. A jornada prossegue amanhã com mais duas partidas. Às 19h05 jogam Ka I e Sub23, enquanto que Monte Carlo e Tim Iec medem forças depois, às 21 horas. A jornada termina na sexta-feira com o Hang Sai a defrontar a equipa da Polícia, às 19h05.

Em termos classificativos, o Chao Pak Kei lidera a tabela com nove pontos, seguindo-se o Benfica, com sete, e o Ka I, com cinco. Monte Carlo e Tim Iec surgem de seguida, ambos com quatro pontos, enquanto Ching Fung, Hang Sai, Sub23 e Sporting de Macau têm todos três pontos. A Polícia está no fundo da tabela, com apenas um ponto conquistado.