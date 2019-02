Agnes Lam acusa Serviços de Saúde de priorizar imagem pública em detrimento dos interesses de vítima

Os Serviços de Saúde colocaram a sua imagem pública à frente dos interesses da vítima de violência doméstica. A acusação foi ontem deixada pela deputada Agnes Lam na Assembleia Legislativa, que criticou a actuação do organismo e o seu silêncio perante a paciente. Wong Kit Cheng disse existirem divergências entre a aplicação da lei de violência doméstica e o seu conteúdo.

Catarina Vila Nova

Agnes Lam teceu ontem duras críticas à actuação dos Serviços de Saúde no caso da vítima de violência doméstica atacada pelo marido no Verão passado. A deputada acusou o organismo de não dar resposta aos familiares da paciente durante meses e apenas ter reagido através de um comunicado divulgado à comunicação social após uma conferência de imprensa para anunciar uma campanha de angariação de fundos. A também professora da Universidade de Macau, que tem vindo a acompanhar o caso desde Novembro, afirma que os Serviços de Saúde estão mais preocupados em manter a sua imagem pública do que com os interesses da mulher em questão.

“Os Serviços de Saúde só querem manter a sua imagem, colocando a doente em situação vulnerável e difamando a sua família. Esta conduta e estilo de relações públicas ignoram por completo os encargos psicológicos a suportar pela doente, em situação vulnerável, violando o princípio da boa-fé a que os serviços públicos devem obedecer”, acusou a deputada, durante o período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária da Assembleia Legislativa de ontem. Em específico, Agnes Lam refere que os Serviços de Saúde revelaram quanto já gastaram com o tratamento da vítima, “o que transforma a família da doente numa figura que nunca está satisfeita, mesmo que tenha recebido muito dinheiro, e faz com que a doente seja alvo da crítica pública, apesar de ser vítima de desfiguração e de estar cega e inválida”.

Agnes Lam refere que o Centro Hospitalar Conde de S. Januário “esquivou-se várias vezes” às questões da paciente e não entrou em contacto com a vítima para a ajudar a obter o melhor tratamento. Depois de meses sem resposta, a família pediu apoio à deputada que, em Novembro e Dezembro, enviou duas cartas aos Serviços de Saúde que responderam apenas estar a “acompanhar activamente o caso”. Com o arrastamento da situação, os familiares decidiram lançar uma campanha de angariação de fundos para financiar a cirurgia no Reino Unido para a vítima recuperar a visão. Nessa mesma noite, os Serviços de Saúde reagiram, mas apenas num comunicado enviado à comunicação social. “Parece que se apressaram a esclarecer o público e não a doente, o que nos leva a questionar se o administrador dos Serviços de Saúde é um profissional de saúde ou um agente de relações públicas”, atirou Agnes Lam.

Apesar das críticas aos Serviços de Saúde, a deputada deixou agradecimentos aos médicos que têm acompanhado a vítima e lamenta que as atitudes do organismo tenham prejudicado os esforços do pessoal da linha da frente. “Estes actos são irresponsáveis perante a doente e seus familiares e desiludiram o pessoal médico que envidou todos os esforços para a sua salvação, desperdiçando o seu trabalho. Esta atitude e gestão são tumores das instituições médicas públicas que devem ser removidos”, declarou.

WONG KIT CHENG DENUNCIA DIVERGÊNCIAS ENTRE A LEI E A SUA APLICAÇÃO

Wong Kit Cheng disse ontem existirem divergências entre a aplicação da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e o que está estipulado no diploma. De acordo com a deputada, que cita explicações dos serviços competentes, os indivíduos só são acusados de violar esta lei se cometerem actos violentos contínuos ou reiterados. Porém, aponta a também vice-presidente da Associação Geral das Mulheres, o parecer da comissão que analisou esta proposta de lei refere que “mesmo sendo praticados só uma vez, ou pelo menos sendo praticados de forma não reiterada, podem atingir o bem jurídico protegido pelo crime de violência doméstica”.

A deputada apresenta dados do Instituto de Acção Social que indicam que o número de casos de violência doméstica diminuiu, após a entrada em vigor da lei da violência doméstica, de uma média mensal de 10,3 em Outubro de 2016 para 6,2 casos em 2018. Porém, em comparação com os dados da Polícia Judiciária, no ano passado, apenas se registou a instrução de dois casos de violência doméstica. “Será que a dificuldade em processar uma pessoa por violência doméstica reside na execução da lei ou na produção de prova? Ou os diversos serviços públicos têm uma interpretação diferente sobre a definição de violência doméstica?”, questionou Wong Kit Cheng.