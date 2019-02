Três meninas do processo Costa Nunes nunca foram ouvidas pelas autoridades

Fotografia: Eduardo Martins

Um pai que, em Maio do ano passado, apresentou uma queixa na Polícia Judiciária por a sua filha ter sido alegadamente abusada por um funcionário do Jardim-de-Infância D. José da costa Nunes, revelou ao PONTO FINAL que a menina nunca chegou a ser ouvida. No total, foram três as crianças, de um total de sete queixas-crime, que não prestaram declarações. Sobre o relatório do Ministério Público, este progenitor alegou que, em relação a depoimentos de outras crianças, “há omissão de alguns argumentos e até distorção”.

Três das sete alegadas vítimas de abuso sexual de crianças nunca foram ouvidas pelas autoridades. A informação foi revelada ao PONTO FINAL pelo pai uma destas meninas que, desde Maio do ano passado, estava à espera de ser chamado pela Polícia Judiciária (PJ) para que a sua filha prestasse declarações. Este progenitor, de nacionalidade portuguesa, disse ainda não ter sido notificado da decisão do Ministério Público (MP) de arquivar o processo de alegados abusos sexuais de crianças no Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes, tendo sabido por um outro pai que foi notificado em chinês, na passada sexta-feira. Segundo alega o mesmo pai, no relatório do MP “há omissão de alguns argumentos e até distorção”.

“A Polícia Judiciária lidou com este assunto de uma maneira ou incompetente ou por ignorância, porque a minha filha nunca chegou a ser ouvida pela Polícia Judiciária. Na altura em que nós apresentámos queixa, a polícia alegou que tinha um especialista para lidar com crianças e nós fizemos o requerimento para solicitar que esse especialista interrogasse a nossa filha. A polícia ficou de arranjar esse especialista e de agendar uma entrevista connosco, o que nunca aconteceu, e agora sabemos que o caso foi arquivado”, relatou um pai, em declarações ao PONTO FINAL. Este e outro progenitor confirmaram que apenas quatro meninas foram interrogadas pela PJ, de um total de sete queixas-crime apresentadas.

O progenitor, que até ontem não tinha sido notificado da decisão de arquivar o processo, soube por outro pai que, no relatório do MP, “há omissão de alguns argumentos e até distorção”. “O que estes pais nos disseram foi que as crianças usaram uma boneca para exemplificar como é que a pessoa acusada as limpava e como é que o pai, a mãe ou uma professora as limpava. O que elas disseram foi que a professora e os pais limpavam com papel e com o M. era sem papel e que, às vezes, havia penetração através dos dedos”, descreveu. No relatório do MP, “só diz que o M. não tinha qualificações para limpar os meninos”.

Um outro pai, em declarações ao PONTO FINAL, havia também já apontado falhas ao processo, alegando que “a investigação não foi bem feita” e que “houve muitas falhas”. “Quando são casos destes, deviam dar mais atenção a pormenores e simplesmente não estavam preparados para lidar com isso. Os pais não assinaram nenhuma interrogação feita aos menores e o que está relatado não está conforme o que foi dito pelas crianças”, afirmou.

Segundo explicou o progenitor que ainda não foi notificado pelo MP, em Fevereiro do ano passado, a sua filha, na altura com três anos, disse aos pais que um funcionário da escola a “limpava sem papel”. “Quando a mãe ou eu íamos limpar as partes íntimas da nossa filha, ela disse que o M. não a limpava assim, limpava sem papel. Logo no dia a seguir falamos com a professora da sala [e dissemos] que ela nos tinha alertado para aquilo, mas que não conseguíamos perceber o que ela queria dizer. Só em Maio, quando soubemos que uma outra mãe se tinha queixado do mesmo, é que ligamos os pontos e percebemos que, afinal, o que ela queria dizer é que o M., quando a limpava, fazia coisas indevidas. Foi aí que apresentamos a queixa na polícia”, descreveu.

Cerca de um mês após apresentação da queixa, a criança foi sujeita a um exame ginecológico “que não detectou nada”. “Mas nós também não estávamos à espera de encontrar nada, porque na nossa acusação nunca dissemos que tinha sido um abuso sexual por penetração. Nós dissemos que havia abuso sexual ou por toque ou por penetração dos dedos”, afirmou o pai. Em Maio do ano passado, a PJ confirmou que quatro meninas tinham sido ouvidas e submetidas a exames físicos, sendo que, em duas das alegadas vítimas, não tinham sido encontrados indícios de abuso sexual. Os resultados dos outros dois exames não foram revelados.

NOTIFICAÇÃO AINDA NÃO CHEGOU A TODAS AS FAMÍLIAS

Para além deste casal, pelo menos outra família de nacionalidade portuguesa ainda não tinha sido notificada da decisão do MP, até à tarde de ontem. “Sentimo-nos um bocado discriminados, porque não há nenhuma razão para uns pais terem sido notificados e outros não. Por sorte nós conhecíamos um dos pais e eles abordaram-nos e foi dessa forma que tomamos conhecimentos. Caso contrário saberíamos pela comunicação social”, afirmou.

Até ontem ainda não tinha sido tomada qualquer decisão de reclamar do arquivamento do processo, cujo prazo termina na próxima segunda-feira. O mesmo pai disse estar agora a aguardar pela notificação e por uma explicação para o atraso na comunicação em português, não sabendo se o mesmo prazo de 25 de Fevereiro para reclamação também se aplicará a ele. Segundo foi explicado aos pais já notificados, o MP ia “traduzir primeiro o relatório e depois informar os pais nas outras línguas”. “Quero perceber porque é que nós vamos ser notificados posteriormente às outras famílias”, declarou o progenitor.

APIM VAI REAVALIAR PROCESSO INTERNO DA INSTITUIÇÃO

Ainda esta semana, a direcção da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM) vai reunir-se para discutir o arquivamento do caso e a sua eventual influência no processo disciplinar e acusação contra a directora da instituição e educadora da turma onde, alegadamente, aconteceram os abusos sexuais. Em declarações ao PONTO FINAL, Miguel de Senna Fernandes, presidente da APIM, a entidade que tutela o Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes, afirmou que, “naturalmente, vai haver uma nova avaliação”. “Isto é um outro dado que vai ser tomado em conta. Esta semana vamos reunir para ver se, de uma vez por todas, vamos pôr fim a isto tudo. Isto vai implicar naturalmente uma nova avaliação sobre as coisas”, declarou.

No entanto, Senna Fernandes ressalva que este novo desenvolvimento pode não ter qualquer influência no processo interno da instituição. “Em termos de processo isto pode nem sequer ter alguma influência no caso. São situações completamente diferentes. Uma acção disciplinar não tem que ter a ver com um acto ou omissão de natureza, mas, mesmo assim, vamos avaliar”, disse o presidente da APIM. Para Miguel de Senna Fernandes, o arquivamento do processo não significa que nada aconteceu. “Nós temos que perceber que algo se passou e, naturalmente, o arquivamento do processo não significa que passamos uma esponja por cima de tudo como se nada tivesse acontecido. Algo aconteceu e há que tomar isto em conta”, afirmou.

DIRECTORA ACREDITA QUE VAI CONTINUAR NA INSTITUIÇÃO

Sobre a acusação contra a directora e a educadora, que ainda não foi formalizada devido a “problemas técnicos”, Miguel de Senna Fernandes não quis revelar pormenores nem qual o seu teor, dizendo apenas que “está mesmo para breve”. Em declarações anteriores a este jornal, o presidente da APIM explicou que os casos de ambas são distintos, mas que o leque sancionatório poderá ir desde uma advertência até à rescisão do contrato.

A educadora foi suspensa em Maio do ano passado, depois de sete famílias com crianças na mesma turma terem apresentado queixas-crime contra um funcionário do Costa Nunes. Numa reunião com os pais, na altura em que as queixas vieram a público, uma mãe revelou ter dito a esta professora, em Outubro de 2017, que suspeitava que a sua filha tivesse sido abusada. Em Fevereiro de 2018, outro pai levou uma situação semelhante à educadora. Em ambos os casos, a funcionária não reportou imediatamente as denúncias dos pais à direcção da escola, algo que viria apenas a fazer a 24 de Abril de 2018. A primeira queixa-crime foi apresentada na PJ a 8 de Maio pelos pais.

Marisa Peixoto, directora do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes, permaneceu sempre em funções. Em declarações a este jornal, a responsável não quis prestar declarações sobre o arquivamento do processo, mas disse acreditar que irá permanecer na instituição. “Se não houvesse confiança da parte da APIM eu não teria continuado em funções”, declarou. Sobre o processo disciplinar que pende sobre si, Marisa Peixoto apenas disse que já respondeu “o que tinha a responder aos advogados”. “Agora estou à espera da decisão da APIM”, referiu.

EX-FUNCIONÁRIO AINDA ESTÁ EM MACAU, ASSEGURA FAMILIAR

A directora do Costa Nunes confirmou que o contrato do funcionário suspeito de abusar sexualmente das alunas terminou em Agosto, não tendo sido renovado. Uma vez que o trabalhador era não-residente, Marisa Peixoto disse que “se não tem contrato, à partida ele não poderá apresentar o pedido de renovação de ‘blue card’”.

Quando foram apresentadas as queixas, o funcionário foi de imediato afastado da instituição e Miguel de Senna Fernandes garante que, desde então, não foi mantido nenhum contacto com ele. “A última vez [que tivemos contacto com ele] foi quando aconteceram as coisas. Nunca mais falamos com ele”, disse. Uma vez que o suspeito era trabalhador não-residente, a Lei da Contratação de Trabalhadores Não Residentes determina que, terminada a relação laboral, o empregador está obrigado a pagar a viagem de regresso ao país de origem. O presidente da APIM não confirmou se tal chegou a acontecer. “Se foi pago ou não foi pago não sei, mas ele não entrou em contacto connosco”, reiterou.

O PONTO FINAL contactou um familiar do suspeito – que desde Maio se encontrava com a medida de coacção de Termo de Identidade e Residência -, que confirmou ontem à noite que o ex-funcionário da instituição ainda se encontrava no território. Este familiar não quis prestar quaisquer declarações sobre o caso.