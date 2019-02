Reveladas as linhas gerais para a Grande Baía: Macau responsável por unir a China ao mundo

Pequim apresentou ontem as linhas gerais do plano para a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. O documento prevê a criação de um centro internacional de tecnologia e inovação, a construção de uma “civilização ecológica” e a criação de bairros que ofereçam uma boa qualidade de vida. Macau vai assumir a responsabilidade de ser o elo de ligação entre a China e o resto do mundo.

As Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau foram reveladas ontem pelo Governo Central. Num comunicado divulgado ontem pelo Governo da RAEM, é detalhado que este plano visa a criação de um centro internacional de tecnologia e inovação, o aceleramento das ligações entre infra-estruturas, o impulso à construção de uma “civilização ecológica” e a criação de bairros que ofereçam “boa qualidade de vida”, por exemplo. O papel de Macau na Grande Baía será o de aproximar a China e o mundo, promovendo o diálogo entre várias culturas.

O plano será apresentado em detalhe na próxima quinta-feira, em Hong Kong, mas ontem, através da agência Xinhua, foram reveladas as linhas gerais. Um comunicado divulgado depois pelo Governo de Macau detalha que o plano se desdobra em 11 capítulos, de que fazem parte os projectos para a criação de um centro internacional de tecnologia e inovação, o aceleramento das ligações entre infra-estruturas, a criação de um sistema industrial modernizado dotado de capacidade competitiva internacional, o impulso à construção de uma “civilização ecológica” e a criação de bairros que ofereçam uma boa qualidade de vida e sejam propícios tanto para habitar, trabalhar, como para visitar. O plano prevê ainda uma cooperação estreita para participação conjunta na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, a construção conjunta de uma plataforma para a cooperação e desenvolvimento entre Guangdong, Hong Kong e Macau, entre outras.

Num outro comunicado divulgado pelo gabinete do Chefe do Executivo, Chui Sai On indica que a construção da Grande Baía estará orientada por “valores ecológicos, tecnológicos e culturais” e detalha o papel de Macau no plano da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, dizendo que a RAEM vai assumir “responsabilidades acrescidas e tarefas intensas”. Macau deverá ser o “elo de ligação entre a China e o mundo”, tendo por missão construir uma “base de cooperação e diálogo, orientada pela coexistência das diversas culturas” e de “impulsionar a continuidade e o desenvolvimento da cultura chinesa tradicional de excelência”, dando ênfase à “predominância da cultura chinesa”. “Devemos, portanto, ter sempre presente este objectivo comum, contribuindo para que o mote ‘turismo e lazer de nível mundial’ em Macau dê impulso à ‘cooperação e diálogo na coexistência das diversas culturas’, e vice-versa; e ainda, para que seja fortalecido o multiculturalismo em Macau, através da prestação de serviços comerciais entre a China e os países de língua portuguesa”, refere Chui Sai On.

Por outro lado, Macau terá, no futuro, duas estratégias: “Progredir conquistando o mar”, com vista a “alcançar prosperidade através do mar”, e, além disso, promover a cooperação conforme o posicionamento definido para Macau, de modo a “alcançar prosperidade através da Terra”. O Executivo de Macau diz estar a preparar-se para, através de uma aprendizagem séria do conteúdo das linhas, promover a concretização dos trabalhos que lhe competem.

Recorde-se que, na próxima quinta-feira, Chui Sai On vai deslocar-se a Hong Kong, liderando uma comitiva com 50 elementos, para fazer a apresentação detalhada do plano da Grande Baía. Além de Macau, a Grande Baía é composta por Hong Kong, Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing.