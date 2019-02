PJ pede assistência às autoridades chinesas na investigação ao homicídio no Cotai

A Polícia Judiciária (PJ) diz estar em contacto com as autoridades da China continental no sentido de investigar a morte de um homem que foi encontrado esfaqueado no hotel Conrad, no Cotai. A vítima mortal foi encontrada sozinha no quarto de hotel com golpes do lado esquerdo do peito e no pescoço. O homem tinha 41 anos, era residente do interior da China e era “frequentador de casinos”, diz a PJ.

No passado domingo, pelas 12h45, um homem foi encontrado sem vida no hotel Conrad, no Cotai. A vítima, que era residente da China continental e que tinha 41 anos de idade, terá sido esfaqueada. Ontem, na conferência de imprensa diária, a Polícia Judiciária (PJ) detalhou que o homem terá sido atacado com uma arma branca na zona do lado esquerdo do peito, no pescoço e no ombro. Agora, a PJ está em contacto com as autoridades do interior da China para dar assistência na investigação do caso.

A PJ está a investigar como homicídio o caso de um homem que foi encontrado sem vida num quarto do hotel Conrad, no Cotai. A vítima mortal foi encontrada pela PJ no domingo pelas 12h45, depois de as autoridades terem sido notificadas pelo Corpo de Bombeiros. O local foi, depois, alvo de investigação. As autoridades acrescentaram ainda que, ao chegarem ao local, a vítima estava deitada no chão e sozinha no quarto. A morte terá acontecido menos de 24 horas antes de o corpo ter sido descoberto.

Segundo Chan Mun Man, porta-voz da PJ, o homem terá sido atacado com uma arma branca, nomeadamente no lado esquerdo do peito, no pescoço e no ombro esquerdo. O indivíduo apresentava “ferimentos óbvios e claros”, descreveu. No local não foram encontrados os documentos de identificação da vítima, nem dinheiro, nem outros pertences. Mais tarde, as autoridades descobriram que o homem era residente da China continental e que tinha 41 anos. “Era frequentador de casinos”, acrescentou o responsável da PJ.

Como a vítima mortal era oriunda do interior da China, as autoridades de Macau dizem estar em contacto com a polícia chinesa para que esta dê assistência na investigação. A investigação, refere a PJ, recai agora sobre o paradeiro dos pertences da vítima, sobre a identidade do culpado e sobre o motivo do alegado crime. Para já, referiu o porta-voz da PJ na conferência, ainda não há suspeitos. Ainda assim, a PJ adiantou que já tem pistas, incluindo as obtidas através das imagens de CCTV do hotel em causa. A polícia está agora a aguardar pelos resultados dos exames forenses para determinar a causa da morte. A PJ não revelou mais detalhes sobre o caso, justificando com o facto de a investigação estar ainda a decorrer.