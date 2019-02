Pereira Coutinho questiona Ho Iat Seng sobre “reuniões secretas” na AL

José Pereira Coutinho endereçou ontem a Ho Iat Seng, presidente da Assembleia Legislativa (AL), um requerimento onde questiona as “reuniões secretas” realizadas pela Comissão de Regimento e Mandatos, dizendo que “não se compreende qual a base legal que permite ao presidente da Comissão de Regimento e Mandatos o poder de realizar ‘reuniões secretamente’ sem dar conhecimento delas aos restantes deputados”.

O requerimento de Pereira Coutinho refere-se à não notificação da comunicação social e dos restantes deputados sobre uma reunião desta comissão para discutir dois casos que envolviam o deputado Sulu Sou. Na passada semana, Vong Hin Fai, secretário desta comissão, admitiu que, no passado, foram feitas outras reuniões sem dar conhecimento à comunicação social e aos restantes deputados. Pereira Coutinho lembra agora que “todos os deputados, quer sejam eleitos, quer sejam nomeados, têm o mesmo estatuto e são iguais em direitos, poderes e deveres, não devendo haver qualquer tipo de discriminação, nomeadamente no direito de assistir a qualquer tipo de reuniões que decorram em qualquer comissão, incluindo todas as reuniões da Comissão de Regimentos e Mandatos”.

“Não se compreende qual a base legal que permite o Presidente da Comissão de Regimentos e Mandatos o poder de realizar ‘reuniões secretamente’ sem dar conhecimento delas aos restantes deputados”, acrescenta o parlamentar. Pereira Coutinho realça que qualquer deputado pode assistir às reuniões de qualquer comissão, incluindo a Comissão de Regimentos e Mandatos.

Este caso levou a que Sulu Sou apresentasse um protesto formal na AL contra as reuniões secretas desta comissão. Também a direcção da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) enviou uma carta ao presidente da AL para que as reuniões desta comissão sejam dadas a conhecer aos jornalistas.

