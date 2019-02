Kin Yee Au na Cinemateca Paixão, para dirigir workshop de escrita de argumento

A argumentista de Hong Kong Kin Yee Au vai conduzir um workshop de escrita de argumento, que decorre entre os meses de Abril e Setembro, na Cinemateca Paixão. “É importante que ela venha a Macau, para que possa perceber o que se passa aqui e trabalhar com os realizadores locais”, diz Rita Wong, directora da Cinemateca.

André Vinagre

Entre os meses de Abril e Setembro, a argumentista de Hong Kong Kin Yee Au, a convite da Cinemateca Paixão, vai passar por Macau para dirigir um workshop de escrita de argumento para curtas-metragens. Os participantes são convidados a, durante dez sessões, escrever argumentos. Os melhores serão lidos por actores de Macau.

Neste workshop, cujas duas primeiras sessões se realizam a 13 e 28 de Abril, os participantes deverão aprender a desenvolver enredos, personagens e cenas. Ao longo dos seis meses, os participantes deverão completar um argumento para um filme de 20 minutos. No final do workshop, que está reservado a apenas dez participantes, os três melhores argumentos escritos pelos alunos serão analisados e lidos por actores locais. “Vamos escolher os três melhores para que, na última sessão, se faça uma sessão de leitura desses mesmos argumentos”, confirmou Rita Wong, directora da Cinemateca Paixão, ao PONTO FINAL.

Foi com o objectivo de oferecer aos escritores emergentes de Macau uma oportunidade de desenvolverem as capacidades narrativas que a Cinemateca Paixão convidou a argumentista de Hong Kong para acompanhar o workshop. Kin Yee Au venceu o prémio de melhor argumento nas edições de 2004 e 2008 dos Prémios de Cinema de Hong Kong, com “Running On Karma” e “Mad Detective”, respectivamente. A argumentista venceu também o prémio de melhor argumento original nos Prémios Cavalo Dourado, de Taiwan, em 2003, 2004 e 2012. Kin Yee Au trabalhou com realizadores como Johnnie To, Ka-Fai Wai e Nai Hoi Yau. Em 2016, a argumentista trabalhou com a realizadora de Macau Tracy Choi, no filme “Irmãs”.

“Ela tem trabalhado em Hong Kong em muitos filmes comerciais, que são muito populares, por isso é que a convidámos para este workshop intensivo”, disse Rita Wong. Além da colaboração no filme de Tracy Choi, Kin Yee Au não tem ligações a Macau, mas, segundo Rita Wong “é importante que ela venha a Macau para que possa perceber o que se passa aqui e trabalhar com os realizadores locais”. “Macau não está tão desenvolvido como Hong Kong na indústria. Estamos a começar, por isso é que acho que é importante ela vir trabalhar com os cineastas locais”, afirmou a directora da Cinemateca Paixão.

O workshop terá dez sessões, que se estendem ao longo de seis meses, entre Abril e Setembro. As primeiras sessões acontecem a 13 e 28 de Abril. Os candidatos a frequentar este curso deverão ter experiência de escrita de argumento, indica a Cinemateca. As inscrições estão abertas e os candidatos devem enviar uma sinopse de 500 palavras à Cinemateca até 15 de Março. Os dez escolhidos para participar no workshop com Kin Yee Au serão anunciados a 2 de Abril, tendo depois de pagar 600 patacas pelo curso.