Visita a Portugal com resultados frutíferos, diz Alexis Tam

No final da visita a Portugal, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura considerou que foram atingidos os resultados previstos e que foram obtidos resultados frutíferos, cita um comunicado divulgado pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). Segundo a nota, também Tiago Brandão Rodrigues, ministro português da Educação, e Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, com quem Alexis Tam esteve reunido, manifestaram o desejo de que a cooperação e os intercâmbios com Macau, na área da educação e cultura, do turismo e desporto, entre outras, possam ser reforçados. Recorde-se que, durante a visita de Alexis Tam a Portugal, foram assinados cinco protocolos de geminação entre escolas dos dois territórios. O secretário da RAEM realizou dois jantares com os alunos de Macau, que estudam em Lisboa e no Porto. Da visita fez ainda parte a delegação artística de alunos de Macau, que, a convite da embaixada da China em Portugal, apresentou demonstrações culturais e artísticas ao público português. A.V.

