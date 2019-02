Sulu Sou pressiona Governo para pagar custos médicos de vítimas de acidentes de viação

O deputado democrata, numa interpelação que será remetida hoje ao Executivo, pede para que o Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo possa pagar em adiantado os custos médicos dos tratamentos às vítimas de acidentes de viação, ao invés de terem de aguardar por uma decisão dos tribunais.

André Vinagre

Numa interpelação escrita que será remetida hoje ao Governo, o deputado Sulu Sou pede que o regime legal do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel seja alterado, para que o Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo possa pagar em adiantado os custos relativos às despesas médicas das vítimas de acidentes de viação.

Já em Dezembro de 2014, recordou o deputado, a Autoridade Monetária tinha anunciado a extensão da protecção do regulamento do Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo às vítimas de acidentes de viação que não tivessem dinheiro suficiente para pagar as despesas médicas decorrentes do acidente. O Governo dizia, na altura, que iria apresentar uma proposta “muito em breve”. Depois desta promessa, Sulu Sou questiona: “O Governo concordou em rever o decreto-lei para estender a protecção do Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo em 2014. Estamos agora em 2019. Em que fase está o processo de revisão? Quando é que este aumento da protecção será realizado?”. Numa outra questão, o parlamentar pergunta também ao Governo quais os trabalhos deste fundo, qual o número de casos e quais as suas despesas.

Segundo Sulu Sou, o regulamento administrativo 6/2007 permite que o Instituto de Acção Social (IAS) atribua uma verba a famílias em situação de desespero financeiro e, uma vez que a revisão do decreto-lei pode vir a levar muito tempo, o deputado questiona se o Governo vai considerar usar esta ferramenta para ajudar as vítimas de acidentes de viação.

O deputado recorda que, entre os anos de 2010 e 2017, por ano ocorreram em Macau, em média, 14.864 acidentes de viação, que resultaram em 13 vítimas mortais. Estes acidentes provocaram, além dos danos físicos, pressão no orçamento das famílias das vítimas. A lei vigente manda que todos os veículos motorizados sejam obrigados a ter seguros contra terceiros, mas, para que as vítimas obtenham o dinheiro do seguro, é necessário um longo processo judicial até que o tribunal decida a responsabilidade do acidente e, se o caso não chegar a ir a tribunal, as vítimas não poderão receber pagamento adiantado para pagar as despesas médicas.

Recorde-se que, pela lei actual, ao Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo compete satisfazer as indemnizações por morte ou lesões corporais consequentes de acidentes originados por veículos sujeitos ao seguro obrigatório, quando o responsável for desconhecido ou não beneficie de seguro válido ou eficaz, ou quando for declarada a falência da seguradora.