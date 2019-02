MP arquiva caso de abuso sexual de crianças do Costa Nunes por falta de provas

Foi arquivado o caso de alegados abusos sexuais de crianças do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes por falta de provas. As partes envolvidas no processo têm agora até ao próximo dia 25 de Fevereiro para reclamar da decisão do Ministério Público, mas os pais ainda não decidiram se o vão fazer. O pai de uma das crianças envolvidas no processo alega que “a investigação não foi bem feita. Houve muitas falhas”.

Catarina Vila Nova

O Ministério Público (MP) decidiu arquivar o caso de abuso sexual de crianças do Jardim-Infância D. José da Costa Nunes. A informação foi avançada ao PONTO FINAL por um dos pais que havia apresentado queixa junto da Polícia Judiciária (PJ) e que foi notificado da decisão na passada sexta-feira. Segundo explicou este pai, a decisão do MP foi motivada por falta de provas. De acordo com a notificação vista por este jornal, redigida em chinês, as partes envolvidas no processo têm até ao próximo dia 25 deste mês para reclamar da decisão, sendo que os pais ainda não decidiram se o vão fazer.

Em declarações a este jornal, o pai de uma das crianças avançou ter sido notificado, na passada sexta-feira, da decisão do MP de arquivar o caso por “falta de provas”. A notificação vista pelo PONTO FINAL refere que as partes envolvidas no processo têm agora até ao próximo dia 25 de Fevereiro para reclamar da decisão. Questionado sobre se pretendem reclamar, o progenitor disse que “ainda estamos a pensar”. O mesmo documento indica que a data limite para a instrução do processo era 4 de Março. Numa resposta enviada a este jornal, a 30 de Janeiro, o MP indicou que o caso ainda estava em fase de inquérito.

Sobre o processo que se tem vindo a arrastar desde Maio de 2018, mês em que foram apresentadas sete queixas-crime contra um funcionário da instituição, a opinião dos pais é que “a investigação não foi bem feita”. “A opinião [dos pais] é que a investigação não foi bem feita. Houve muitas falhas. Quando são casos destes deviam dar mais atenção a pormenores e simplesmente não estavam preparados para lidar com isso”, apontou o mesmo pai. Em específico, sobre a investigação da PJ, “os pais não assinaram nenhuma interrogação feita aos menores e o que está relatado não está conforme o que foi dito pelas crianças”, afirmou. “As crianças conseguiram demonstrar como é que foram abusadas, mas no relatório diz o contrário. Até um dos membros da PJ tinha comentado com um dos pais que não entendia porque é que a agente estava a fazer sempre a mesma pergunta após a criança ter repetido imensas vezes e demonstrado com um boneco como é que foi abusada”, disse.

Em Maio do ano passado, a PJ recebeu sete queixas-crime contra um funcionário do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes, entretanto despedido, por suspeita de ter abusado sexualmente de alunas, todas da mesma turma. Ao suspeito foi aplicado o Termo de Identidade e Residência como medida de coacção, ainda em Maio, e os primeiros exames médicos realizados a duas das meninas não tinham demonstrado indícios de abuso sexual.